Vermischtes Störnstein

12.05.2017

5

0 12.05.2017

(arw) Die Strickrunde des Katholischen Frauenbundes trifft sich dienstags von 14 bis 16 Uhr, um ihrem Hobby gemeinsam nachzugehen. "Das müssen wir auch machen", waren sich die Dame einig, nachdem sie den Garten von Edith Spachtholz gesehen hatten. An vier Nachmittagen strickten sie dem Lindenbaum am Kirchplatz ein warmes Kleid und zur Verzierung bunte Regenwürmer, Eulen und Monster. Stamm und Äste wurden umstrickt. Nach dem Einkleiden der Linde erhielt auch der Maibaum noch einen Wollschmuck. Im Schnitt kommen 16 bis 18 Frauen in die Runde. Bürgermeister Markus Ludwig lobte die Frauen. Wie Spachtholz betonte, könnte die Runde noch Frauen gebrauchen, die mitstricken wollen. "Das Alter spielt keine Rolle." Es gibt Kaffee und Kuchen. Ein Plausch darf nicht fehlen. Wollspenden sind willkommen. Infos bei Bianka Simon, Telefon 91010. Bild: arw