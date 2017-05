Politik Straubing

23.05.2017

Die Straubinger zeigen weiterhin ein "nachhaltiges Interesse" daran, wie es mit dem Rathaus weitergehe, freut sich der Hausherr, Oberbürgermeister Markus Pannermayr. "Es liegen noch große Aufgaben vor uns", erklärt er am Dienstagmorgen - fast genau ein halbes Jahr nach dem verheerenden Brand im historischen Teil des Rathauses.

Böden vollgesogen

Zeit gut nutzen

Viele Informationen gab es zum Sachstand der Rückbaumaßnahmen und der Bauforschung im historischen Teil des Rathauses, und zwei wichtige Zahlen: Angepeilt ist eine Fertigstellung 2021, "ein vorheriger Termin wäre blauäugig", erklärte Leitender Baudirektor Wolfgang Bach beim Pressegespräch, da vieles zu berücksichtigen sei, nicht nur der Denkmalschutz, sondern auch neue Fluchtwege und ein vernünftiger barrierefreier Ausbau: "Es hat keinen Sinn zu hudeln!" Die Versicherung habe, "einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag" eingeplant, wobei zu berücksichtigen sei, wie wieder aufgebaut werde."Der Wiederaufbau störe keine anderen Projekte, die uns am Herzen liegen", betonte der OB und nannte den Ausbau des Kompetenzzentrums und der Hochschule als Beispiele. Wichtig sei nach dem Brand zuerst gewesen, die "volle Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung wieder herzustellen", was rasch gelungen sei (wir berichteten). Die Botschaft sei aber nicht "Schaut her, wie schlimm es uns erwischt hat." Sondern jeder im Rathaus habe die Ärmel hochgekrempelt, um "Dinge und die Zukunft anzupacken". Pannermayr betonte: "Jammern macht nicht sexy!" Auch wenn von außen nicht alles sichtbar sei, täglich werde am Wiederaufbau gearbeitet.Auf Details gingen Leitender Baudirektor Wolfgang Bach und seine Mitarbeiter ein. Vor einem halben Jahr war die Baustelle am Dach fast fertiggestellt, erinnert sich Bach, und dann sei man "mit Tränen vor dem Rathaus gestanden". Zum Glück sei niemandem etwas passiert und die Einsatzkräfte hätten alle "tolle Arbeit geleistet". Schnell mussten erste Entscheidungen getroffen werden, als man "vor dem Scherben" stand."Die Fassade steht noch und dominiert heute mit Gerüst den Stadtplatz noch mehr als vorher", erklärte Bach und erinnert sich, dass die herabgestürzten Dachbalken im Rathaussaal aussahen "wie ein Mikado-Spiel". Man habe viel verloren, nicht nur durch das Feuer, sondern auch durch das Wasser. "Rund 1000 Kubikmeter Löschwasser wurden in das Objekt gepumpt." Historische Holzböden und Balken seien damit vollgesaugt, daher werde, auch aktuell noch, "alles rückgebaut", um sämtliche Räume durchzutrocknen, damit Schimmel keine Chance hat. Zuerst werde das Dach neu eingedeckt.Den Rest werde man nicht wie geplant Schritt für Schritt angehen, eine Gesamtplanung sei nötig. Eine Projektgruppe aus verschiedenen Ämtern mit enger Anbindung an den Denkmalschutz arbeite an einem Plan zur Planungsausschreibung, die EU-weit bis zum Herbst erfolgen wird. "Eine komplexe Aufgabe, die zugleich eine große Chance ist", erklärte Bach. OB Pannermayr betont, dass es, nachdem viele neue Erkenntnisse aus der Bausubstanz und durch Archivforschungen zutage getreten seien, interessant werde, dem Wunsch nachzugehen, "alles so wieder aufzubauen, wie es war".Bei der Planung werde man besonders neue Rettungswege und Barrierefreiheit im Blick haben. Baubefunde werden Zeit benötigen, angefangene Arbeiten bringen Neues zum Vorschein. Diese Tage seien aber nicht verloren, da gleichzeitig Zeit für die Planung benötigt werde.In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Fachleuten arbeite man laut Denkmalpfleger Erwin Hahn substanzschonend bei der Sicherung und dem Erstellen eines Gebäudeplans. Dieser dient der geschichtlichen Aufarbeitung und als Grundlage für den Wiederaufbau. Wichtig sei auch immer einzuschätzen, "wie wertig ist ein Bauteil". Sprich, was kann raus, was muss unbedingt erhalten bleiben.