Wirtschaft Straubing

11.05.2017

13

0 11.05.201713

(nt/az) Für ihre Spitzenleistungen in der Meisterprüfung zeichnete die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 19 junge Handwerksmeister des Jahrgangs 2016/2017 im Sparkassensaal in Straubing aus. "Sie haben Ihre Meisterprüfungen als Beste in Ihrem Beruf absolviert", zollte der Präsident der Handwerkskammer, Dr. Georg Haber, den Absolventen seinen Respekt. Um den acht Meisterinnen und elf Meistern zu gratulieren, kamen auch zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik.

Tiefe Verwurzelung

"Sie sind das beste Beispiel dafür, wie man im Handwerk mit dualer Ausbildung und Weiterbildung einen tollen Karriereweg einschlagen kann", sagte Haber. Mittlerweile befinde sich der Meisterabschluss auf gleicher Stufe wie der Bachelor. Das sei ein immenser Fortschritt, um die Leistungen im Handwerk anzuerkennen. "Die Nachwuchshandwerker haben attraktive und innovative Berufe gelernt, mit denen Sie sich auf die Zukunft freuen können. Die Chancen von Menschen mit beruflicher Bildung sind ähnlich gut wie die von Hochschulabsolventen.""Jeder braucht Sie, jeder schätzt Ihre Produkte und Dienstleistungen", wandte sich der Kammerpräsident an die Meisterbesten. "Eine aktuelle Umfrage GfK belegt, dass 85 Prozent der Deutschen dem Handwerk vertrauen." Damit liege der Wirtschaftsbereich an der Spitze. Eine große Chance für die jungen Handwerker sehe er außerdem in der Übernahme bestehender Betriebe: Etwa 11 000 stehen in den nächsten zehn Jahren in Ostbayern zur Übergabe an. Mit über 200 000 Beschäftigten und 16 000 Lehrlingen in Ostbayern sei das Handwerk das "Herzstück des Mittelstands". Der Meistertitel sei dabei der Garant für Qualität.Hausherr Walter Strohmaier, Vorstandschef der Sparkasse Niederbayern-Mitte, gratulierte den Meisterbesten. "Sie sind jetzt schon Champions League-Sieger und haben mit dem Meisterabschluss die beste Basis für Ihre berufliche Zukunft geschaffen." Allein, dass sein Haus 60 Prozent der Kredite an den Mittelstand vergebe, zeige die tiefe Verwurzelung des Handwerks in der Region. Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr begrüßte die Absolventen in der "traditionellen Meisterstadt" Straubing. "Das Handwerk dient der Gemeinschaft in unglaublicher Weise." Beispielhaft nannte er den Brand des Rathauses. Beim Wiederaufbau seien Kreativität und Leistungsfähigkeit gefragt. "Das kann nur das Handwerk, da hilft keine Lösung von der Stange." Deshalb erachte er es für wichtig, in der gesellschaftlichen Debatte junge Menschen für das Handwerk zu begeistern.Unter den Meisterbesten sind aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung Christian Hüttl (Maurer und Betonbauer) aus Auerbach und Raphael Plödt (Feinwerkmechaniker) aus Neustadt/WN. Die Auszeichnung der Meisterbesten fand im Vorfeld der zentralen Meisterfeier statt, in der 1041 Absolventen ihren Meisterbrief erhielten.