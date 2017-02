Freizeit Stulln

07.02.2017

6

0 07.02.2017

Die "Country Junkies"-Tänzer aus Stulln hatten zu ihrer ersten Faschingsparty gleichgesinnte Gruppen und Tanzfreunde in den Bodensteiner-Saal eingeladen. Ein herrlich dekorierter Saal empfing die vielen Gäste, die maskiert unter anderem als Indianer und Cowboys gekommen waren.

Vor der offiziellen Eröffnung stellten sich die schönen Masken zu einem Gruppenfoto. Anschließend ging es auf das Parkett. Eine stets gefüllte Tanzfläche bewies das große Interesse am Line-Dance.Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus den Kategorien Country und Pop stammt. Die Tänze sind leicht erlernbar. Die Musiktitel wurden über den Beamer angezeigt. Bis zu 70 Tänzer, überwiegend Frauen füllten die Tanzfläche. Es gibt keine Tanzpause. Ein jeder kann tanzen, wann er will.Für die gesamte Organisation waren die "Country Junkies" zuständig und sie freuten sich über den guten Besuch und bedankten sich für die Beteiligung. An die Vorsitzenden der anwesenden Vereine wurden Gastgeschenke überreicht.Gekommen waren die Free Eagles (Wackersdorf), die Mountain-Trail-Dancers (Amberg), die Lucky Liners (Wackersdorf), die Good-Land-Dancers (Neunburg), die Bandits aus Rötz, die Crazy Rodinger, die New-Mill-Liners (Amberg), die Crazy-Liners-Dancers (Maxhütte-Haidhof), die Fireliners (Tännesberg), die Highway Stompers (Amberg), die Blackfield Free-Line-Dancers (Schwarzenfeld), die Silverados (Tiefenbach) und Roundabouts Schönthal.