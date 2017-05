Politik Stulln

08.05.2017

Die Bürgerversammlung der Gemeinde Stulln stieß auf ein sehr starkes Echo. Nach dem 85-minütigen Bericht von Bürgermeister Hans Prechtl hatten die Bürger das Wort - da gab's eine Überraschung.

489 Arbeitsplätze

Wichtige Einkünfte

Thema Hochwasser

Im voll besetzten Bodensteinersaal galt der besondere Gruß Geschäftsstellenleiterin Kathrin Schwarz und Breitbandpaten Alexander Schmid von der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld. Der Blick auf die Einwohnerstatistik und die Altersstruktur erbrachte folgende Aussagen: Im Berichtszeitraum stehen 14 Sterbefällen 7 Geburten - ein absoluter Negativrekord - sowie 119 Zuzügen 120 Wegzüge gegenüber. Aktuell sind durch den Rückgang von 8 Personen in der Gemeinde Stulln 1675 mit Hauptwohnsitz gemeldet.Eine Grafik zur Entwicklung des Durchschnittsalters von 2014 bis 2028 signalisierte, dass die Gemeinde Stulln im Vergleich zum Landkreis Schwandorf, dem Bezirk Oberpfalz und dem Land Bayern mit 45,2 Jahren (2014: 41,7) die jüngere Gebietskörperschaft ist. "Stulln wird deutlich älter, aber wir bleiben jung", konstatierte Bürgermeister Hans Prechtl.Die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze der 37 Betriebe in der Gemeine Stulln stiegen von 2015 bis 2016 um 55 Stellen auf 489 an. "Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung", merkte der Redner an. Sein Dank galt allen Unternehmen für ihr Engagement bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Von den 489 Arbeitsverhältnissen zum Stichtag 30. Juni 2016 entfallen 93 auf Gemeindebürger und 396 auf Einpendler. Von den insgesamt 741 Stullner Beschäftigten sind 648 Auspendler.Das Gewerbesteueraufkommen (1 200 000 Euro), die Einkommensteuerbeteiligung (885 000) und die Grundsteuer B für Wohnhäuser (115 000) decken nahezu sechs Zehntel aller Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ab. Die Kreisumlage (838 000), die Kosten an die Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld für die Verwaltung (303 000) und für die Schule (133 600) sowie die Gewerbesteuerumlage (220 000) werden aus diesem Topf als die größeren Brocken bestritten.Der Zuschussbedarf an den Kindergarten summiert sich auf 163 150 Euro - die Elternbeiträge, die staatliche Förderung und der Anteil der Gemeinde Schwarzach sind bereits abgezogen - für die Abwasseranlage 187 400 Euro (Kostendeckungsgrad liegt bei 50,7 Prozent), Wasserversorgung 6 100 (94,7), Friedhof 28 200 (15,6), Mehrzweckhalle 35 100 Euro und für den Bauhof 4 950 Euro. Die Gemeinde hat seit Dezember 2010 einen Bausparvertrag mit einer derzeitigen Ansparsumme von 168 000 Euro, der Bausparsumme von 500 000 Euro und der voraussichtlichen Zuteilungsreife im September 2019 abgeschlossen."Der Kindergarten ist mit 74 Kindern - 40 aus Stulln und 34 aus Schwarzach - gut belegt", freute sich der Bürgermeister. 25 Mädchen und Buben werden eingeschult und gleichzeitig liegen 18 Neuanmeldungen vor. Während des Jahres ist die Aufnahme weiterer Kinder jederzeit möglich.Am Schulstandort Stulln werden im laufenden Schuljahr 2016/17 insgesamt 90 Kinder beschult. Die Klassen setzen sich zum Teil aus Kindern der drei VG-Mitgliedsgemeinden zusammen. Klasse 1 c: 24 Kinder (Stulln 16/Schwarzach 4/Schwarzenfeld 4); Klasse 2 c: 25 (10/10/5); Klasse 3 d: 20 (18/2/0) und Klasse 4c: 21 (19/2/0) - gesamt 90 (63/18/9).Durch die Sanierung der Schule in Schwarzenfeld werden ab Schuljahr 2017/18 zwei weitere Grundschulklassen für zwei Jahre nach Stulln ausgelagert. Die Krabbelgruppe weicht in dieser Zeit in das ehemalige Gastzimmer im alten Sportheim aus.Die nächste Stufe des Breitbandausbaus mit dem Investitionsvolumen von 485 000 Euro bei einem Zuschuss von 80 Prozent hat bereits begonnen. Die Firma Netzel-Bau aus Weiden erledigt im Auftrag der Telekom die Tiefbauarbeiten und verlegt Glasfaser zu den Kabelverzweigern (FTTC) und zu circa 50 einzelnen Anwesen (FTTB/H). Zurzeit führt die Firma Schnurrer, ebenfalls aus Weiden, eine Kanalnetzüberprüfung mit der Vergabesumme von 162 000 Euro im Gemeindegebiet durch.Der Naabtalplan umfasst den Hochwasserschutz von Wernberg bis Burglengenfeld mit den Zuflüssen Schwarzach und Hüttenbach, informierte der Bürgermeister. In den Jahren 2002 und 2013 entging die Region knapp einer Hochwasser-Katastrophe, da die ursächlichen Regengebiete den Einzugbereich der Naab nur streiften. Die Basisstudien für Brensdorf, Grafenricht und Säulnhof wurden der Gemeinde am 4. April 2017 überreicht.Im Raumordnungsverfahren zum geplanten Kiesabbau südlich von Brensdorf, so Prechtl, "kann nur über das entschieden werden, was beantragt ist - nicht über Befürchtungen".Nach einer kürzeren Pause hatten die Teilnehmer das Wort - aber es gab keine einzige Wortmeldung. Die Stullner Bürger sind zufrieden. "Mach ma so weida", merkte Bürgermeister Hans Prechtl an - und langer, kräftiger Applaus waren der Dank und die Anerkennung.