Politik Stulln

11.05.2017

11.05.2017

Der CSU-Ortsverband Stulln kann auf 70 Jahre seines Bestehens zurückblicken. Festredner wird am 26. Mai Innenminister Joachim Herrmann sein. Diese Zusage teilte CSU-Ortsvorsitzender und Bürgermeister Hans Prechtl bei der Jahreshauptversammlung mit.

Ergebnis der Wahlen

Laut seinem Rückblick zählt der Ortsverband nach zwei Austritten und einer Neuaufnahme 41 Mitglieder in seinen Reihen. In zwei Vorstandssitzungen besprachen die Teilnehmer vor allem die Organisation zum 70-jährigen Bestehen. Der Preisschafkopf mit 136 Kartlern - um 20 mehr als im Vorjahr - brachte ein gutes Ergebnis. Der Hauptpreis mit 200 Euro ging an den Stullner Tobias Ries.In seinen weiteren Ausführungen streifte der Vorsitzende anstehende Wahlen auf den verschiedenen Ebenen. Die Bundestagswahl am 24. September 2017, die Landtags- und Bezirkswahl im Herbst 2018, die Europawahl im Mai oder Juni 2019 und die Kommunalwahl im März 2020. Das Bayerische Innenministerium habe über die geplanten Wahlrechtsänderungen - wie beispielsweise die Abschaffung der Bewerberverdoppelung für Gemeinden unter 3000 Einwohnern - noch nicht entschieden. Zu den Überlegungen, ob als Auszählverfahren "de Hondt" oder "Hare-Niemeyer" angewendet wird, ist eine weitere Möglichkeit im Gespräch. Das Europaparlament, der Bundestag und die Landtagsausschüsse werden nach Sainte-Lague/Schepers besetzt.Wie Prechtl weiter berichtete, weise der Haushalt 2017 folgende wichtige Eckdaten aus: Die Schulden werden weiter reduziert. Die Pro-Kopf-Belastung pendle sich bis Jahresende auf rund 300 Euro ein. Für Grunderwerb sind circa 660 000 Euro - ohne Baulandbeschaffung - vorgesehen. In einer weiteren Phase wird die Breitbanderschließung fortgesetzt. Die komplette Kanalnetzüberprüfung und die Straßensanierung in Grafenricht sind angelaufen. Der Ankauf eines Geräteträgers ist eingeplant. Die Grundstücksverhandlungen zum Erwerb eines neuen Baulandes haben Fuß gefasst.Prechtl bedankte sich bei der Fraktion, den Vorstandsmitgliedern und beim Webmaster für das ehrenamtliche Engagement und freute sich, dass "alle an einem Strang ziehen". Das Sommernachtsfest findet am 4. August beim Hirmer statt. Die nächste Vorstandssitzung ist auf den 22. Mai terminiert.Die Wahl unter dem Vorsitz von Annemarie Frank erbrachte folgendes Ergebnis. An der Spitze steht weiterhin Hans Prechtl; er bekleidet dieses Amt seit Ende 1986. Seine beiden gleichberechtigten Vertreter sind Anton Prüfling und Thomas Rohrwild. Die Aufgabe als Schriftführer hat weiterhin Herbert Rohrwild inne. Für die Kasse ist Stefan Wittmann (neu) verantwortlich. Als Beisitzer unterstützen Gregor Bodensteiner, Hans Harrer (neu), Edelbert Schmal, Daniela Schmid, Franz Sorgenfrei (neu in dieser Aufgabe), Hans Winter und JU-Vorsitzender Thomas Koller. Die Kassenführung überprüfen Alois Luber und Josef Schatz (beide neu). Hans Prechtl, Thomas Rohrwild und Stefan Wittmann vertreten den Ortsverband Stulln bei Kreisversammlungen.Die neu gewählte Ortsverbandführung unterliegt leichten Veränderungen. Folgende Funktionsträger schieden aus oder wechselten in eine neue Position: Annemarie Frank als weitere Stellvertreterin, Franz Sorgenfrei als Schatzmeister, Leo Vetter als Beisitzer sowie Hans Frank und Siegbert Wilhelm als Kassenprüfer. Vorsitzender Hans Prechtl bedankte sich für den langjährigen, engagierten Einsatz. Zu gegebenem Anlass werde die Anerkennung und Würdigung ausgesprochen.