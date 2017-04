Politik Stulln

28.04.2017

4

0 28.04.2017

Der Haushalt 2017 der Gemeinde sinkt im Vergleich zum Vorjahr um annähernd 24 Prozent oder 1,6 auf 5,4 Millionen Euro. "Das Haushaltsvolumen verbleibt dennoch auf einem sehr hohen Niveau", sagte Kämmerer Thomas Krapf.

Der Haushalt 2017 in Zahlen Im Überblick die wichtigsten Einnahmen des VwHH 3 722 600 Euro: Grundsteuer A 17 000 Euro; Grundsteuer B 115 000, Gewerbesteuer 1 200 000, Beteiligung an der Einkommensteuer 885 000, Beteiligung Umsatzsteuer 84 000, Schlüsselzuweisungen 7 000 und Einkommensteuerersatzleistung 68 500. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 113 050: Benutzungsgebühren für Kindergarten 34 000, staatlicher Förderanteil 140 000, Zuweisung Gemeinde Schwarzach 97 900, Kfz-Steuer 56 500, Abwassergebühren 140 000, Wassergebühren 100 000. Sonstige Einnahmen 220 850; Konzessionsabgaben 46 000, kalkulatorische Kosten 166 500.



Ausgaben des VwHH: Personal 601 750; sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1 390 350,, VG-Umlage/schulisch 133 600, kalkulatorische Kosten 166 050; Zuweisungen und Zuschüsse 237 400, Betriebskostenförderung Kitas 79 000, Abwassergebühren Zweckverband 117 000; sonstige Ausgaben 1 493 100; unter anderem Kreisumlage 838 000 und Zuführung zum VmHH 122 350. Einnahmen des VmHH außer Zuführung vom VwHH Entnahme aus Rücklagen 950 800. Beiträge und ähnliche Entgelte 47 450, Zuweisungen Land 579 800. Ausgaben des VmHH: Erwerb von Grundstücken 656 000, Ersatzbeschaffung Geräteträger 280 000, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 521 650, Kredittilgung 147 150. (ohr)

Krapf erläuterte das umfassende Zahlenwerk dem Gemeinderat (wir berichteten bereits über die Haushaltsdebatte). Der Verwaltungshaushalt (VwHH) nimmt um 887 000 (-19,1 Prozent) und der Vermögenshaushalt (VmHH) um 794 000 Euro (-31,8) ab. Die geplanten Maßnahmen im VmHH, die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie der Erwerb von Vermögen für das Jahr 2017 summieren sich auf 1,55 Millionen Euro. Der Ankauf eines Geräteträgers als Ersatzbeschaffung, der Grunderwerb und der Investitionszuschuss für den Breitbandausbau erreichen als Schwerpunkte ein Paket von 1,42 Millionen. Die Ausgaben im VmHH werden größtenteils durch eine Entnahme aus den Rücklagen finanziert.Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuer-Einnahmen in Höhe von 1,2 Millionen Euro wird heuer eine Schlüsselzuweisung von rund 7000 Euro und in den nächsten Jahren keine angesetzt. Die Kreisumlage erhöht sich um 120 000 auf 838 000 Euro. 2018 ist mit einem weiteren Anstieg zu kalkulieren. Die im Jahr 2016 aufgestockte Rücklage muss die Auswirkungen der Steuerkraft beziehungsweise der Umlagekraft in den nächsten Jahren ausgleichen, informierte der Kämmerer. "Trotz der Entnahme verbleiben 2017 noch 1,6 Millionen an allgemeinen Rücklagen". Der Schuldenstand beträgt zum 31. Dezember 505 928 Euro. Dies entspreche einer Pro-Kopf-Belastung von circa 300 Euro.