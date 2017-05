Politik Stulln

In der jüngsten Sitzung lagen dem Gemeinderat Stulln zwei Bauvorhaben zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens vor. Bei einem gab es Diskussionen.

Die Fluorchemie Stulln beabsichtigt das bestehende Wartegebäude um einen Anbau in den Außenmaßen rund 7 mal 17 Meter zu erweitern. Mit der Höhe von circa 8 Metern bleibt der zweigeschossige Anbau geringfügig unter dem Bestandsmaß. Das Gremium erteilte ein einstimmiges Votum.In der Bauvoranfrage von Bernhard Fritsch, Geiselhof, soll geklärt werden, ob der Abbruch des Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und der Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Garage am gleichen Standort möglich ist. Das Bestandsgebäude wurde als sogenanntes Austragshaus errichtet und soll vor der Hofübergabe als Neubau wieder als Austragshaus dienen. Für das geplante Vorhaben liege keine Privilegierung vor. Eine reine Wohnnutzung in diesem Bereich als Fläche für die Landwirtschaft widerspreche den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Die Umgebung ist ausschließlich ländlich mit Satteldachformen geprägt. Das geplante Vorhaben sähe eine moderne, verschachtelte Quaderbauweise mit Flachdach vor. Diese Gestaltung widerspreche den vorhandenen Bauausführungen und beeinträchtige das Orts- und Landschaftsbild.Die anschließende Aussprache fokussierte sich vorwiegend auf das Einfügen der vorgelegten Planung in das Umfeld. Mit der Genehmigung habe er kein Problem, wandte Gemeinderat Alexander Schießl ein. Das Vorhaben fügt sich ein, so sein Fazit. "Wir müssen Gesetze vollziehen", erklärte der Bürgermeister. Die Aussage "Es fügt sich ein" sei sehr gewagt.Der Beschlussvorschlag, ob sich das geplante Vorhaben einfüge, erbrachte drei Ja- und neun Nein-Voten. Bezüglich der angefragten Errichtung eines Ersatzneubaues, eines sogenannten "Austragshauses" an gleicher Stelle, erteilte das Gremium das einstimmige Einvernehmen. Ein Gemeinderat fehlte entschuldigt.Der Erneuerung der Bodenbeläge im Sitzungssaal und im Bürgermeisterbüro stimmte das Gremium zu.