25.04.2017

"Dieser Haushaltsplan der Gemeinde Stulln ist sehr gut." Bürgermeister Hans Prechtl zog dieses Fazit nach Abschluss der Beratung. Die Zustimmung zum vorgelegten Zahlenwerk 2017 falle leicht, brachten die Fraktionssprecher der drei Gruppierungen in ihren Statements zum Ausdruck. Sind doch die Rücklagen um ein Mehrfaches höher als die Schulden.

Keine neuen Schulden

Weniger Gewerbesteuer

Mehr Kreisumlage

Flächen für Gewerbe nötig

Auch die zweite Hälfte der Wahlperiode wird genauso kraftvoll angegangen wie die zurückliegende, versicherte der Bürgermeister beim Einstieg in seine Haushaltsrede. Aber gerade in diesem Jahr seien politische Unsicherheiten nicht abwägbar. Dass die Wirtschaft zyklisch verlaufe, sollte ebenfalls nicht vergessen werden.Dieser Haushalt verzichtet auf neue Schulden. "Geld, das nichts kostet ist zu teuer", signalisierte Prechtl. In Zeiten von Verwahrgebühren - den sogenannten Negativzinsen - sei es besser, die Rücklagen anzupacken, als zinslose Darlehen aufzunehmen. Seit seinem Amtsantritt 2002 war zum Haushaltsausgleich erst eine zweimalige Kreditaufnahme erforderlich.Mit der Zurückzahlung alter Schulden in Höhe von 147 000 Euro sinke gegen Jahresende die Verschuldung je Einwohner auf rund 300 Euro und liege damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die Rücklage summiere sich auf 1 630 092 Euro. In Kürze beginnen - oder sie haben schon begonnen - zum Teil großflächige Maßnahmen: Die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau, die Straßensanierung in Grafenricht und die Kanalnetzüberprüfung. Zur Optimierung des Bauhofes sind für die Anschaffung eines Geräteträgers 290 000 Euro vorgesehen. Die Gemeinde erhält hierfür keinen Zuschuss.Weitere Schwerpunkte sind der Unterhalt aller gemeindlichen Einrichtungen. Für Grunderwerb sind eine halbe Million eingestellt. Hierbei handelt es sich nicht um den Ankauf von Bauland. Hierfür wird erst 2018 Geld in die Hand genommen. Die Gewerbesteuer gehe um 800 000 Euro deutlich zurück, liege aber mit 1,2 Millionen immer noch auf einem erfreulich hohen Niveau. Die Einkommensteuerbeteiligung steige mit 885 000 Euro auf einen neuen Rekordwert. "Die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer sind die wichtigsten Steuerquellen", erklärte der Bürgermeister. Die Beteiligung an der Einkommensteuer sei relativ gut kalkulierbar. Aber die Gewerbesteuer könne von einem auf das andere Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen.Die Richtung des Haushalts stimme, Zuführungen zum Vermögenshaushalt seien möglich und der Kommunalbausparvertrag stelle durch Ansparungen eine Investition für die Zukunft dar. Weiterhin müsse das Geschick bewiesen werden, Notwendiges von Wünschenswertem zu unterscheiden. Sein besonderer Dank galt Kämmerer Thomas Krapf für die Erstellung des umfassenden Zahlenwerkes und für die frühzeitige Vorlage.Die Statements der Sprecher der drei Gruppierungen im Gemeinderat signalisierten sehr positive Aussagen. "Wir leben nicht von der Substanz", betonte Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionssprecher Thomas Rohrwild. Trotz Realisierung zahlreicher Maßnahmen ging die Verschuldung sogar auf 505 928 Euro zurück. Mit den Finanzen werde sehr verantwortungsbewusst umgegangen. Durch die günstige Steuerkraft wird die Kreisumlage ansteigen und "frisst" die Einnahmen aus der Einkommenssteuer-Beteiligung fast auf. Ohne ein Wimpernzucken könne er dem Etatplan 2017 zustimmen."Ich bin sehr zufrieden. Wir sind auf einem sehr guten Weg," sagte Dritter Bürgermeister und Sprecher der Freien Wählergemeinschaft, Franz Jauernig. Die Bereitstellung eines neuen Baugebietes sei sehr erfreulich, damit junge Familien zuziehen können. Aber auch für die Ausweisung von Gewerbeflächen sollen Mittel in den Finanzplan eingestellt werden. "Ansonsten kann ich zum Haushalt nur gratulieren.""Die Zustimmung zum Haushalt falle mir sehr leicht", merkte SPD- Fraktionssprecher Josef Nachtmann an. Einkommens- und Gewerbesteuer sprudeln. Der Grunderwerb passe zur weiteren Entwicklung. Führe er doch auch zu einem Kapitalrückfluss (weiterer Bericht folgt).