Sport Stulln

12.05.2017

3

0 12.05.2017

Nach dem Meistertitel in der 1. Kreisliga führte die Mädchen der Tischtennisabteilung des TSV Stulln der Weg nach Königsbrunn bei Augsburg. Dort fanden die Endspiele im Kreispokal auf Bayernebene statt.

Die Stullnerinnen hatten etwas Lospech, da sie bereits in der Vorrunde gegen den späteren Sieger SpVgg Riedlingen und den Zweiten TSV Bayerbach spielen mussten und unterlagen. Das dritte Vorrundenspiel gegen den SSV Bobingen verlor das Team mit 5:3. Am nächsten Tag spielte das Team somit um die Plätze fünf bis acht. Gut verlief gleich die erste Begegnung gegen den Heimatverein Burglauer: Die Partie entschied der TSV knapp mit 5:4 für sich. Somit ging es im letzten Spiel um Platz fünf. Erneut trafen die TSV-Mädchen hier auf den SSV Bobingen - und wie schon am Vortag gewann der SSV dieses Match. Die meisten Spiele für Stulln gewann Katharina Heigl, gefolgt von Lea Wittmann, Eva Wittmann und Rebekka Heigl.Mit Antonia Heigl steht außerdem eine Deutsche Mannschaftsmeisterin in den Reihen der TSV-Tischtennisabteilung. Sie gewann mit der Mädchenrealschule St. Josef Schwandorf in Berlin den Bundesentscheid des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" (wir berichteten).