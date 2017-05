Vermischtes Stulln

10.05.2017

2

0 10.05.2017

Aus beruflichen Gründen kann Thomas Vater die Aufgaben als Vorsitzender bei der IG Bergbau, Chemie und Energie, Ortsgruppe Stulln, nicht mehr wahrnehmen. Zurzeit führt Siegfried Ferschl die Amtsgeschäfte kommissarisch.

Laut Ferschl verringerte sich seit 2016 die Mitgliederzahl um sechs Personen - auch durch drei Todesfälle - auf aktuell 200. In seinem Rückblick bedauerte er, dass das Sommerfest am Kocher-Stollen wegen Problemen mit der Klärgrube ausfallen musste.Bei einer Vorstandssitzung des Bezirks Nordostbayern wurde die Situation in der Ortsgruppe Stulln erörtert. Sie erbrachte als Ergebnis, dass Siegfried Ferschl die Leitung bis zum 31. Dezember übernimmt. Sollte zwischenzeitlich eine Person zur Übernahme des Vorsitzes gefunden werden, wird eine Mitgliederversammlung einberufen. Die nächste Sitzung der Ortsgruppe Stulln ist auf den 9. Oktober terminiert. Bei gegebener Situation ist auch eine frühere Einberufung möglich. Kommissarischer Vorsitzender Siegfried Ferschl bedankte sich beim Bezirk Nordostbayern in Weiden sowie allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit und bat auch zukünftig um ein aktives Miteinander.Bürgermeister Hans Prechtl sprach in seinem Grußwort Thomas Vater den Dank für die souveräne Führung der Ortsgruppe Stulln aus. Das wichtige Amt brauche weiterhin ein aktives, vitales Engagement. Er wünschte der Ortsgruppe eine gute personelle Entscheidung. Als CSU-Ortsvorsitzende lud er die IG BCE-Ortsgruppe Stulln zu den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des CSU-Ortsverbandes am 26. Mai um 19 Uhr mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann ein.CSU- und SPD-Mitglieder gehören dieser Gewerkschaft gleichermaßen an, stellte Bezirkssekretärin Gaby Hübner heraus. "Das Wichtigste ist, dass die Mitglieder demokratische Parteien wählen", betonte die Funktionärin als Aufruf.Die Ortsgruppe Stulln der IG BCE mache einen "tollen Job", hob Hübner hervor. Sie sei guter Dinge, dass bis zum Jahresende ein Vorstand gefunden werde und sie biete ihre hauptamtliche Hilfe bei der Suche an.