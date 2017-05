Vermischtes Stulln

Pfarrvikar Joseph Kokkoth musste vorsichtshalber aus dem benachbarten Pfarrhaus ausziehen - denn es ist mit einem Gang mit der Kirche verbunden. Und so könnte Gas hinüber geraten, mit dem der Holzwurm aus dem Gotteshaus vertrieben werden soll. Ab heute ist die Kirche geschlossen.

Der Mai hat für die engagierten Katholiken in Stulln mit jeder Menge Arbeit begonnen. Denn am Dienstag trafen sich Mitglieder des Pfarrgemeinderats, der Kirchenverwaltung und einige freiwillige Helfer, um in der St.-Barbara-Kirche alles für die Begasung des Gotteshauses vorzubereiten. Damit wird die Sanierung des Gebäudes eingeleitet, die bis in den August hinein dauern soll.Wie Kirchenpfleger Franz Sorgenfrei erläuterte, ist in den Sitzbänken und anderen hölzernen Einrichtungsgegenständen der Kirche "der Wurm drin". Deswegen kam am gestrigen Mittwoch eine Fachfirma nach Stulln, um die Kirche abzudichten und für mehrere Tage Gas einzuleiten. Die Aktion dauert bis Sonntagmittag - und zumindest solange muss Pfarrvikar Joseph Kokkoth aus seinem Domizil im Pfarrhaus ausziehen, weil man Angst hat, dass das Gas das Haus erreichen könnte. "Das ist nur vorsorglich", sagte Sorgenfrei, "denn die Kirche wird ja dicht gemacht". Danach beginnt die Sanierung von St. Barbara. Dabei hat zunächst der Elektriker das Wort, denn die gesamte elektrische Anlage des großen Gebäudes wird erneuert. "Wir haben hier alte Leitungen aus den 1950er Jahren", wusste der Kirchenpfleger. Sie zu erneuern werde viel Arbeit kosten und mache den Hauptteil der Kirchensanierung aus.Bedeutend ist auch der Austausch der Heizung. "Wir haben bislang eine Ölheizung mit Warmluft", erläuterte Sorgenfrei. Dabei wurde erwärmte Luft über Schächte in den Innenraum geblasen: "Das wird jetzt umgestellt auf eine elektrische Sitzbankheizung." Hier und bei den anderen Arbeiten wirken Elektroplaner Bernhard Eisenreich aus Amberg, Elektromeister Rüdiger Mauel aus Kümmersbruck und Johann Delacher von der Kirchenheizungsfirma "Inferna" zusammen. "Nächste Woche demontieren wir die alte Ölheizung", kündigte Planer Eisenreich an. Und er versicherte, dass auch der Organist und der Pfarrer nicht frieren müssten, nachdem die Sitzheizung für die Kirchenbesucher installiert sei: "Orgelbereich und Altarbereich werden auch beheizt." Laut Kirchenpfleger Sorgenfrei müssen aber nicht nur die Heizung und die Elektrik erneuert werden. "Der Altarbereich wird geweißt und ein undichtes Fenster dort wird repariert", komplettierte er den Sanierungsplan. Außerdem müssten im Keller noch einige Fenster und eine Tür erneuert werden. (Hintergrund)