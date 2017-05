Vermischtes Stulln

07.05.2017

Staatsministerin Melanie Huml verlieh im Dezember 2015 Lieselotte Käss, engagiert beim Hospizverein Stadt und Landkreis Schwandorf, die Auszeichnung "Weißer Engel" für ihr ehrenamtliches Vorbild bei der schwierigen Aufgabe der Hospizbegleitung. Die Geehrte ist auch Mitglied beim Seniorenkreis Stulln und konnte für einen Vortrag gewonnen werden.

"Was macht ihr da eigentlich?", werde oft gefragt. Lieselotte Käss erläuterte die Aufgabenbereiche. Palliativ Care umfasst die "Begleitung und Versorgung schwerkranker, mit einer nicht zu heilenden Grunderkrankung in ihrer letzten Lebensphase". Die Palliativversorgung zielt auf eine bestmögliche Erhaltung der Lebensqualität durch Linderung der Schmerzen und unterstützt bei einer möglichst aktiven Lebensgestaltung.Die Allgemeine Palliativversorgung (AAPV) umfasst die Betreuung durch den Hausarzt und das Pflegepersonal sowohl zu Hause und als auch im Heim - und ist eine Kassenleistung. Bei der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) sind palliativ geschulte Ärzte und Pflegekräfte 24 Stunden erreichbar. Sie ermöglichen die Verabreichung starker Medikamente und helfen bei behördlichen Formalitäten und bei der Einstufung von Pflegegraden. Im Landkreis Schwandorf gibt es die Pallicura (entspricht der Palliative Care). Sie wird als Kassenleistung gewährt.Hospizbegleiter, so Käss in ihren weiteren Ausführungen, unterliegen einer strengen Schweigepflicht und sind nach dem Standard des Bayerischen Hospizverbandes ausgebildet. Sie arbeiten rein ehrenamtlich, dürfen aber nicht von sich aus tätig werden. Eine Anforderung ist erforderlich. Die Hospizbegleiter nehmen sich Zeit zum Zuhören, zum gemeinsamen Schweigen. Sie sind einfach da, begleiten den Weg der Krankheit und entlasten Angehörige. Heilung ist nicht das Ziel der Versorgung. Palliativstationen sind im Krankenhaus Barmherzige Brüder/Regensburg, Neustadt an der Waldnaab - sie gehören zu den Kliniken Nordoberpfalz/Weiden - und im Klinikum Amberg untergebracht. Die Einweisung obliegt dem Hausarzt. Die Versorgung kann sich über mehrere Wochen erstrecken. Auch eine Entlassung nach Hause ist möglich.Das einzige bisherige stationäre Hospiz für die Oberpfalz befindet sich in Pentling/Regensburg unter der Trägerschaft der Johanniter. Als Eigenfinanzierung muss das Hospiz 10 Prozent beitragen und dieser Anteil wird durch Spenden abgedeckt."Ich bin stolz und glücklich, dass du bei uns Mitglied bist", brachte der Vorsitzende des Seniorenkreises Stulln, Helmut Kramer, bei seinen Dankesworten zum Ausdruck - und die zahlreich anwesenden Mitglieder spendeten spontan.