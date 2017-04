Vermischtes Stulln

26.04.2017

Unter festlichem Orgelspiel zogen am Weißen Sonntag sieben Mädchen und acht Buben in Begleitung ihrer Eltern mit Pfarrer Heinrich Rosner, Pfarrvikar Joseph Kokkoth und Gemeindereferent Markus Seefeld in die St.-Barbara-Kirche in Stulln ein und ließen die Kommunionkerze an der Flamme des Osterlichtes entzünden. Die Neunjährigen empfingen anschließend erstmals den Leib Christi.

Zur Eröffnung des Gottesdienstes sangen die Gläubigen im bis auf den letzten Platz besetzten Gotteshaus "Beginne du all meine Tage! Sei du bei mir jeden Augenblick!" Der Geistliche verlas die Namen der Erstkommunionkanten und nahm das Taufversprechen ab, das der Pate stellvertretend gab. Im Anschluss hingen die Eltern ihrem Kind vor den Stufen zum Altartisch das Kommunionkreuz um den Hals."Jesus kommt, ist alle Tage da, gibt Halt und Unterstützung", erkannten die Erstkommunionkinder im Gespräch mit Pfarrer Heinrich Rosner. Auch in den Fürbitten kam zum Ausdruck, die Freundschaft mit Christus bringe Mut und Kraft. Mit "Großer Gott, wir loben dich" klang die Erstkommunionfeier im Wechsel von Chor- und Volksgesang aus.