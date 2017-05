Vermischtes Stulln

Die Sanierung der St.- Barbara-Kirche in Stulln wurde zu Monatsbeginn mit der Begasung zur Abtötung des Holzwurmes im Innenraum eingeleitet. Zwischenzeitlich ist die Aktion abgeschlossen und die Erneuerung der kompletten Elektrik des Gebäudes mit der Umstellung auf eine elektrische Sitzbankheizung kann beginnen. Die Maßnahme soll im August abgeschlossen sein. Der Pfarrsaal mit provisorischem Altar und die Stephanuskirche dienen als Ausweichmöglichkeiten für Messfeiern und Andachten.

Die Instrumental- und Gesangsgruppe "Zeitlos" gestaltete den ersten "ausgelagerten" Gottesdienst im Pfarrheim musikalisch. Die Akteure Lisa Fenchl, Maria Klar (Querflöte), Daniel Markgraf (Gitarre) und Anna Pröls (Cajon) stimmten das ausgewählte Liedgut, mehrstimmig mit Soli-Passagen dargeboten, inhaltlich auf den anschließenden Flurumgang ein."Wir sind auf den Weg." Mit diesem Motto leitete Pfarrvikar Joseph Kokkoth die Prozession durch die Fluren ein. Vor der Kapelle neben dem Gemeindezentrum stellte Pfarrgemeinderätin Karin Weiß "Unser tägliches Brot" in den Mittelpunkt der Betrachtungen und brachte zum Ausdruck, tägliches Brot bringe Frieden. Am zweiten Altar in der Nähe des "Hausmannstodl" thematisierte Gertraud Wagner die Menschen als "Werkzeuge des Friedens".An der dritten Station beim Marterl an der Gabelung Lissenthaner Weg/Hinterm Wirt rückte Marcus Walter den großen Auftrag "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" ins Zentrum der Überlegungen. Liebe, Treue und Kraft kämen von Gott. Am letzten Altar vor dem Aufgang zum Friedhof verdeutlichte Pfarrgemeinderatssprecher Erwin Wittmann mit seinem Lesetext, Sicherheit gebe letztendlich nur Gott.Der Kirchenchor unter der Leitung von Heinz Prokisch umrahmte die Flurprozession als lebendiges Glaubensbekenntnis an den vier Altären gesanglich.