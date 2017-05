Vermischtes Stulln

02.05.2017

Stulln/Schmidgaden. In einem zweitägigen Lehrgang stand für Aktive der Freiwilligen Feuerwehren Stulln und Trisching der sichere Einsatz mit dem Chemikalien-Schutzanzug im Mittelpunkt einer Weiterbildung. Die Lehrgangsleiter Manfred Lehmer und Thomas Rimgaila machten in einem vierstündigen Theorieteil die Teilnehmer Florian Heinrich, Daniel Hirmer, Robert Hellenbrecht, Jonas Muckenschnabel, Andreas Mulzer, David Raab, Martin Schneeberger, Helmut Sorgenfrei und Peter Wilhelm mit dem Aufbau, dem Umgang und den Besonderheiten des Chemikalienschutzanzuges (CSA) sowie den Einsatzgrundsätzen und der Dekontamination vertraut. Auch das Verhalten in Notsituationen wurde erläutert.

Am drauffolgenden Vormittag konzentrierten sich die drei Übungen im Werksgelände der Fluorchemie Stulln auf den praktischen Umgang im Schutzanzug. Auch ein beschädigter Kesselwagen war dabei abzudichten. Anschließend mussten die CSA-Träger dekontaminiert werden. Am Ende überreichte Kreisbrandrat Robert Heinfling Zeugnisse.