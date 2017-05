Wirtschaft Stulln

Seit 2013 bietet die Bürgerversammlung der Gemeinde Stulln auf Anregung von Bürgermeister Hans Prechtl heimischen Betrieben eine Plattform zu ihrer Präsentation. Diesmal ging es um die Firma Xella Deutschland. Sie hat seit kurzem einen neuen Besitzer.

Nach Nabu/Oberflächentechnik, Agro Stulln/Netzschwefel, Fluorchemie/Flusssäure und Pharma Stulln nutzte heuer der Geschäftsführer der Xella Deutschland in Duisburg, Jörg Kochan, die Gelegenheit, um die Besucher mit der Konzernstruktur und dem Werk in Stulln vertraut zu machen.Der Technische Geschäftsführer für Mittel- und Westeuropa der Xella Deutschland bedankte sich für die Möglichkeit, das Unternehmen bei einer Bürgerversammlung vorstellen zu dürfen. "Xella ist eine starke Marke und hat erstklassige Produkte." Mit dieser Aussage leitete der Sprecher seine Powerpointpräsentation ein und informierte eingangs über den vor ein paar Wochen erfolgten Verkauf der Xella-Gruppe an Lone Star - eine Investmentgesellschaft. Bedenken, hier handle es sich um eine sogenannte "Heuschrecke", konnte er nicht teilen.Die Xella-Gruppe ist in den Bereichen Baustoffe (Ytong, Silka, Multipor, Hebel), Trockenbau (fermacell) und Kalk (Fels-Werke) tätig. Das Unternehmen besitzt 96 Werke in 20 und Betriebsbüros in über 30 Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Europa, aber auch in Mexiko, China und Russland sind Werke angesiedelt.Bei Reduzierung der Arbeitskräfte von 6686 auf 5960 in den Jahren 2014 und 2015 blieb der Umsatz mit 1,272 Milliarden Euro konstant. Bei der Umsatzverteilung nehmen die Baustoffe mit 62 Prozent Rang 1 ein. Das Segment Kalk liegt bei 21 und Trockenbau bei 17 Prozent."Uns geht's gut, und wir sind ein gesundes Unternehmen", versicherte der Geschäftsführer. Unter den 30 Baustoffwerken in Deutschland befinden sich nur zwei Multipor-Betriebe, einer am Standort Stulln, der weitere in Köln-Porz. Die Xella Deutschland erwirtschaftete 2015 mit 1037 Mitarbeitern einen Umsatz von 271 Millionen Euro. Die Xella-Gruppe lege großen Wert auf Forschung und Entwicklung. Für die Forschungsabteilung nahe Berlin sind rund 40 Ingenieure eingesetzt.Das Werk Stulln mit Geschäftsführer Peter Schweiger und 34 weiteren Mitarbeitern produziert die Multipor-Dämmplatte und ist für Jahre ausgelastet. "Die Mannschaft macht einen tollen Job", hob der Geschäftsführer der Xella Deutschland, Jörg Kochan, abschließend hervor.