Freizeit Sulzbach-Rosenberg

26.02.2017

69

0 26.02.201769

Schnell in den Modus "Starkbier- und Fingerhakelzeit" schalten, lautet bereits am nächsten Wochenende die Devise, wenn beim Sperber-Bräu das erste Bockbierfest über die Bühne geht.

Termine & Lokale Bockbierfeste: Brauereigasthof Sperber am Samstag, 4. März; Hotel-Gasthof Zum Bartl am Samstag, 11. März; Zum Wulfen Kauerhof am Freitag, 17. März; Kettelerhaus Rosenberg und Schützenheim Eichelberg am Samstag, 18. März; und Sieben Quellen Breitenbrunn am Freitag, 7. April. (oy)

Begleitet werden diese besonderen "Frühjahrskuren" seit Jahren von der Sulzbach-Rosenberger Fingerhakelmeisterschaft. Wie Organisator Thomas "Jimmy" Gebhardt im SRZ-Gespräch angab, laufen die Vorkämpfe zum großen Finale heuer an insgesamt sechs Bockbierfesten. Unterstützung kommt für den Planer von den Rosenberger Kolping-Haklern. Sie wachen über einen fairen und vor allem regelkonformen Ablauf, bei dem auch die Gaudi nicht zu kurz kommen soll. Wie bereits im Vorjahr praktiziert, gehen die "Profi-Hakler" aus Gründen der Fairness bei der 8. Stadtmeisterschaft nicht mehr an den Start. Deshalb eröffnen sich auch für Laien jeweils sehr gute Chancen, die entsprechenden Siegestrophäen der Veranstalter mit nach Hause zu nehmen. Der Wettkampf-Modus besagt, dass sich die Sieger der Vorläufe bei den einzelnen Starkbierfeierlichkeiten an einem Termin um den "Tag des Bieres", 23. April, zum alles entscheidenden Finale treffen. Für die drei Erstplatzierten sind auch in diesem Jahr 30, 20 und 10 Liter Gerstensaft ausgelobt.Der Gesamtsieger erhält dazu von Bürgermeister Michael Göth einen Ehrenpreis der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Wie Thomas Gebhardt abschließend erwähnt, kann die Stadtmeisterschaft schon jetzt als Warm-up für die Bayerische Fingerhakel-Meisterschaft angesehen werden. Sie geht 2018 am Dultplatz in Sulzbach-Rosenberg für die Männer mit Hirn und Schmalz über die Bühne.Weitere Informationen unter www.kf-herz-jesu-rosenberg.de