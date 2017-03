Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Erste personelle Weichen für die Neuwahl 2018 stellte die Hauptversammlung des Deutschen Alpenvereins im Capitol bereits: Bei der erstmaligen Wahl eines 3. Vorsitzenden erhielt Bernhard Eisenreich das Vertrauen der Mitglieder.

Abschied und Neuwahl Vorsitzender Helmut Fackler bedankte sich bei Vorstandsmitglied Birgit Forster-Rösel und Jugendreferentin Larissa Falk für das Engagement. Als ihre Nachfolgerin wurde Barbara Knab, als neuer Vorstands-Beisitzer Dr. Michael Scherer gewählt. Bei der erstmaligen Wahl eines 3. Vorsitzenden erhielt Bernhard Eisenreich das Vertrauen.



Was hat eine Beitragserhöhung beim Deutschen Alpenverein mit dem Abgas-Skandal bei VW zu tun? Eine Menge, wie Schatzmeister Andreas Eckl mitteilte. Denn nachdem der DAV die Sponsorenvereinbarung kündigte, fehlen auf der Einnahmenseite einige Millionen Euro, für die die Sektionen aufkommen müssen. Die Mitglieder nahmen es mit Humor, und stimmten einer Erhöhung um 1,50 Euro zu. (bt)

Die Stadt werde wie bisher den Deutschen Alpenverein unterstützen, sicherte Bürgermeister Michael Göth zu. Dies gelte auch für die Kletterhalle, für die die entsprechenden Mittel im Haushalt eingeplant sind. Auch von der Leaderförderung sei Unterstützung zugesagt worden. Die endgültige Entscheidung darüber, ob das Projekt, das derzeit auf Eis gelegt ist, realisiert wird, liege beim Alpenverein.2016 sei teilweise mit konträren Diskussionen rund um das Thema der Planung und einer mögliche Umsetzung einer Kletterhalle im Sportpark-Komplex geprägt gewesen, schilderte Helmut Fackler. Zunächst wurde bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mehrheitlich diesem Vorhaben zugestimmt.Da man dem neuen Vorstand, der 2017 gewählt wird, keinen Schuldenberg übergeben wollte, sei in einer Vorstandssitzung aber entschieden worden, eine konkrete Planung des Projektes derzeit nicht weiter zu verfolgen. Auch wollte man einem möglich neuen Vorstand kein Projekt übergeben, an dem er nicht selbst mitgearbeitet habe.Gut wäre es, wenn das Gremium zur treibenden Kraft würde, wobei dann das Projekt Klettern in Sulzbach-Rosenberg auch anders aussehen könnte, an einem anderen Ort und in einer anderen Größenordnung. Neben diesem beherrschenen Thema wurden alle angebotenen Veranstaltungen und Fahrten gut angenommen. So begeisterte der Vortrag des Alpinisten und Bergfotografen Ralf Ganzthorn mit "Himmelsleitern" im Capitol zahlreiche Besucher. Über die Arbeitseinsätze in der Angfeldhütte und den Arbeitsablauf informierte 2. Vorsitzender Wolfgang Ertl. Auch wenn manche all diese Tätigkeiten als selbstverständlich erachten, es seien viele Hände nötig, um sie zu gewährleisten. Es wäre deshalb positiv, wenn sich noch mehr Helfer finden würden, beispielsweise bei der Hüttenkirwa 2017. Mit einer Winterwanderung in das Birgland begann die Wandersaison 2016, berichtete Wanderwart Norbert Maul. Auch die Ziele Offenhausen und Plankstetten, die im Herbst angesteuert wurden, seien gut angenommen worden.Jugendreferentin Larissa Falk und Jugendgruppenleiterin Denisa Dollman beleuchteten die Aktivitäten der Jugendgruppen, die sich nicht nur im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich bewegten. So wurde die Druckerei Seidel besichtigt.Über mangelnden Besuch, auf das ganze Jahr betrachtet, konnte sich Hüttenwart Werner Leibig nicht beklagen. Lediglich der Schnee habe in den Wintermonaten scheinbar manchen abgehalten, die Angfeldhütte zu besuchen.Kritisch setzte sich der Leiter der Sportklettergruppe Fritz Royer mit der Entscheidung des Vorstandes auseinander, das Projekt Kletterhalle auf Eis zu legen. Denn damit sei wieder ein Jahr verloren, und ob es danach überhaupt realisiert werde, sei fraglich. Dieses "Hü-Hott" des Vorstandes sei ärgerlich und könnte dazu führen, dass Kletterfreunde in Nachbarstädte abwandern. Man sollte sich an der Stadt Auerbach ein Beispiel nehmen, wo alle an einem Strang ziehen und ein ähnliches Projekt erfolgreich verwirklicht wird.Mehrheitlich wurde ein Antrag von Lilo Hartmann angenommen, dass die Angfeldhütte einmal im Monat offen ist. Dies wäre ein Treffpunkt für Mitglieder, die ansonsten nicht im Verein aktiv sind, so die Antragsstellerin. Ob dies an einem Sonntag oder an einem anderen Tag und zu welcher Uhrzeit, Frühschoppen, Mittag oder Nachmittag der Fall sei, muss noch geklärt werden. Ebenso, ob ausreichend Helfer bereit stehen.