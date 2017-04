Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Schüler der 3b der Pestalozzischule machten sich mit ihrer Klassenlehrerin F. Stößel, der Praktikantin F. Motschmann und Gerd Blüchel als Vertreter der hiesigen Kreisgruppe des Bundes Naturschutz am Parkplatz des SV Loderhofs zu einer Amphibienrettungsaktion am Krötenzaun auf.

Die Schüler waren mit Eimern und wetterfester Kleidung ausgerüstet und machten sich nach einer ausführlichen Erklärung über den Sinn dieser jährlichen Maßnahme des Bundes Naturschutz in unserem Landkreis mit größtem Eifer auf die Suche nach zu rettenden Amphibien. Zuerst ging es zum Ersatz-Teich hinter dem Loderhofer Sportplatz, dann am Krötenzaun entlang des Autobahnzubringers, anschließend entlang des Zaunes an der BePo, schließlich zum Krötenzaun entlang der B 85 und zum Ersatz-Teich Krötensee.Leider waren keine Erdkröte, kein Teich- und Bergmolch zu sehen. Den Tieren war es sicher während der vorhergehenden Nacht zum Wandern an ihren ursprünglichen Geburtsort zu kalt. Die Enttäuschung der Kinder war nicht allzu groß, da es doch ein Unterricht anderer Art bei herrlichem Sonnenschein in der Natur war und vielleicht die Krötenaktion im nächsten Jahr erfolgreich wiederholt werden kann. Die Natur ist eben unberechenbar. Die Klassenlehrerin versprach den Schülern zumindest, einen Film über bestehende Amphibienumsetzungsmaßnahmen zu zeigen. Manche Schüler betätigten sich auch entlang des Weges als Müllsammler.