Freizeit Sulzbach-Rosenberg

03.02.2017

7

Der Arbeiterkameradschaftsverein bietet auch in diesem Jahr wieder mehrere Reisen an. Zum Auftakt geht es vom 27. April (Abfahrt 6 Uhr) bis 1. Mai an die Blumenriviera. Auf dem Programm stehen San Remo, das Fürstentum Monaco und Nizza.

Ein Urlaub in Cesenatico ist in der Pfingstferien vom 2. bis 11. Juni sowie in den Sommerferien vom 25. August bis 3. September möglich. Die Abfahrt erfolgt jeweils am Freitagabend, die Rückfahrt am Sonntag. Eine Flugreise führt die AKV'ler und ihre Gäste am 18. September ab Nürnberg für 14 Tage nach Caravia Beach auf die Insel Kos.Auskünfte über alle Fahrten erteilt Roswitha Fuchs, 09661/25 95. Sie nimmt ab sofort auch Anmeldungen dafür entgegen.