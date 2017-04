Freizeit Sulzbach-Rosenberg

"Übrigens: Wegen einer Schulveranstaltung müssen Sie bis Sonntag, 15 Uhr, die Aula wieder geräumt haben!" Den 160 Ausstellern stockte der Atem, einige wurden blass. Doch Hausherr Rektor Peter Danninger hatte nur einen Aprilscherz gemacht. Und das große Ereignis "Faszination Modellbau" in der Krötensee-Mittelschule nahm erfolgsgewohnt wie immer seinen Lauf.

Trucks am Start

Einen unvorstellbaren Aufwand trieben die Veranstalter und Aussteller am Wochenende: Die Modellbauer und die Modellflugfreunde Sulzbach-Rosenberg sowie der Jura-Modellflug-Club Lauterhofen hatten die besten Vertreter ihres Hobbys zu Gast. Eine volle Aula, drei Stockwerke im Schulhaus, der Pausenhof, die Bushaltestelle und sogar die Turnhalle dienten ihnen als Arena.Bürgermeister Michael Göth wusste denn auch gar nicht, wo er zuerst staunen sollte, als Sprecher Peter Ostermann ihn und Rektor Peter Danninger durch die Schau führte. Riesige, flugfähige Helikopter- und Flugzeugmodelle mit Propellern und Düsen dominierten die Aula mit den Schiffsmodellen, in den Stockwerken wimmelte es nur so von Lastwagen, Panzern, Fliegern, szenischen Nachbildungen historischer Begebenheiten und weltbekannter Gebäude. In einem Zimmer drifteten Hochgeschwindigkeits-Modellautos um die Kurven, daneben entfaltete sich das beschauliche Panorama der Modelleisenbahnfreunde. Jede Art von Flugzeugen hatten die Aussteller vorbereitet, sie zeigten auch live, wie akribisch sich das Zusammenkleben und Bemalen der teils winzigen Figuren gestaltet. Das weltweit größte Modell im Maßstab 1:72 fand sich ebenfalls - die Hughes H 4 Hercules, die "Fichtengans": 1947 flog das vom sagenumwobenen Milliardär Howard Hughes mit gebaute Holz-Flugzeug mit seinen acht Propellern zum einzigen Mal. Es gilt mit einer Spannweite von fast 100 und einer Länge von fast 70 Metern als größtes Flugzeug der Welt.Aber auch andere Legenden der Technik fanden sich verewigt. Und in der Turnhalle sowie auf dem Sportplatz wetteiferten ferngelenkte Flugzeug- und Automodelle um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Meterlange Trucks und Baustellenfahrzeuge arbeiteten in der kleinen Halle millimetergenau ihre Aufgaben ab, zur Begeisterung aller großen und kleinen Fans, flankiert vom THW-Ortsverband mit seinen Fahrzeugen und der Jugendgruppe vor der Halle."Eine blendende Werbung nicht nur für das Kind im Manne, sondern auch für die interessierte Jugend", wie der Rektor lobte. Das herrliche Wetter tat ein Übriges, um mehrere Tausend Besucher in die Faszination Modellbau hinein zu locken. Die 11. Präsentation dieser Art war bestimmt nicht die letzte, das steht fest. Und abgebaut wurde natürlich erst ab 19 Uhr am Sonntag.