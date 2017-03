Bergknappen treffen sich in Berchtesgaden

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

1

0 08.03.2017

Der Bergknappenverein unternimmt am Pfingstsonntag und -montag, 4./5. Juni, eine Fahrt zum Bayerischen Bergmannstreffen nach Berchtesgaden. Anlass dafür ist das Jubiläum "500 Jahre Salzbergwerk Berchtesgaden". Genaue Abfahrtszeiten und das Programm am Sonntag werden noch bekannt gegeben. Am Montag beginnt um 9 Uhr der Zug zur Stiftskirche. Es folgen um 10 Uhr der Lob- und Dankgottesdienst auf dem Schlossplatz sowie um 11.30 Uhr die große Bergparade durch Berchtesgaden mit Festausklang im Kurhaus. Am Nachmittag wird die Rückfahrt angetreten. Der Reisepreis von 50 Euro enthält die Busfahrt, eine Übernachtung mit Halbpension und ein Festabzeichen.

Anmeldungen der Vereinsmitglieder nimmt ab sofort Vorsitzender Armin Kraus unter 09664/22 90 00 entgegen.