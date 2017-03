Freizeit Sulzbach-Rosenberg

22.03.2017

Viel Arbeit am Vereinshaus, aber auch jede Menge Veranstaltungen für die Mitglieder und eine gute Übernachtungsstatistik: Die Naturfreunde-Ortsgruppe kann zufrieden sein mit ihrer Bilanz. Das Programm für 2017 ist auch schon angelaufen.

Kasse in Ordnung

74 Tage belegt

Einmal pro Monat

Mitgliederehrungen Die Mitgliederehrung nahmen die beiden Vorsitzenden Manfred Niebler und Joachim Pickel vor.



25-jährige Vereinszugehörigkeit: Bertin Eichler, Barbara und Herbert Göth , Marion und Joachim Pickel



40-jährige Vereinszugehörigkeit: Ingrid Albert, Frank Porst, Hermann Völlger



50-jährige Vereinszugehörigkeit: Ingrid und Horst Ziesmann



Anwesende Jubilare erhielten eine Urkunde, eine Anstecknadel und ein Glas Honig überreicht. Allen anderen werden die Urkunden noch zugestellt.



Ehrenmitglied



Horst Ziesmann wurde für seine Verdienste um die Ortsgruppe Sulzbach-Rosenberg zum Ehrenmitglied ernannt. (ge)

Der besondere Gruß von Vorsitzendem Manfred Niebler galt den Bürgermeistern Michael Göth und Reiner Pickel (Weigendorf) sowie dem Bezirksvorsitzenden Roman Dotzer. Manfred Niebler bezifferte den Mitgliederstand der Ortsgruppe Sulzbach-Rosenberg auf 120.Es gab neben den monatlichen Vereinsabenden 16 Wanderungen, vier Kegelabende, eine Radtour und eine Kanutour. Außerdem wurden zehn Arbeitseinsätze am Naturfreundehaus Ernhüll abgehalten. Vor allem wegen der Terrassenneugestaltung war in diesem Jahr mehr Arbeit notwendig. Hier dankte Niebler vor allem Hermann Pickel, der mit seinem fundierten Wissen und seiner Ausrüstung wesentlich zur Fertigstellung beitrug. Kassier Thomas Pröll schilderte, dass das Jahr nicht schlecht verlaufen sei, da sowohl bei der Vereinskasse als auch bei der Hauskasse die Einnahmen höher waren als die Ausgaben. Stellvertretend für Hausverwalterin Marion Pickel berichtete Joachim Pickel von den Arbeitseinsätzen des vergangenen Jahres. Neben den üblichen Holz- und Gartenarbeiten und der Terrasse wurde das Dach samt Dachrinne und Abläufen von Moos und Nadeln gereinigt.Von den 696 Übernachtungen waren 570 Übernachtungen von Nichtmitgliedern. Dabei wurde das Naturfreundehaus an insgesamt 74 Tagen genutzt, davon an 25 Tagen durch Mitglieder der Ortsgruppe. Joachim Pickel dankte allen Helfern für ihren Einsatz, besonders denen, die wochentags bei der Übergabe und der Abrechnung der Gruppen halfen.Wanderwart Horst Ziesmann sprach über 16 verschiedene Unternehmungen (darunter auch Rad- und Kanutouren) mit insgesamt 147 Teilnehmern. Daneben gab es eine mehrtägige Freizeit mit 20 Teilnehmern. Er dankte allen Wanderleitern und begrüßte besonders, dass seit diesem Jahr etliche Kegelabende mit reger Beteiligung stattfanden. Herbert Schedlbauer berichtete von der Seniorengruppe, deren 20 Teilnehmer im Alter von 59 bis 89 Jahren sich alle zwei Wochen in wechselnden Cafés der Stadt trafen. Weiter beteiligte man sich auch an anderen Unternehmungen, wie zum Beispiel am Romméabend und Faschingstreffen in Aichazandt. Beim Adventsnachmittag am Naturfreundehaus wurde musiziert und gesungen.Stellvertretend für Zita Aures blickte Manfred Niebler auf die zwölf Aktionen der Familiengruppe zurück. Dies waren etwa Besichtigung der Felsenkeller in Schwandorf, Besuch der Luisenburg-Festspiele, Surfen am Steinberger See, Besichtigung der Landesgartenschau und diverse Nachmittage und Abende am Naturfreundehaus wie Sommerfest, Spieleabend und Ausbuttern. Die Jahresplanung 2017 weise wieder eine Unternehmung pro Monat auf und hänge im Schaukasten der Naturfreunde aus - auch für Nichtmitglieder.Die Revisoren Berta Frieser und Erika Hartmann dankten Thomas Pröll für die einwandfreie Kassenführung. Grußworte kamen von Bürgermeister Michael Göth sowie vom Bezirksvorsitzenden Roman Dotzer. Manfred Niebler gab bekannt, dass ab 1. Juni 2017 neue Verträge für die Vereinshaftpflicht (Versicherungspaket des Landesverbandes) gelten.