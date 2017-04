Birgländer an Rhein und Nahe

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

Der Heimatverein Birgland unternimmt ab Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, eine dreitägige Busfahrt an die Nahe und den Rhein. Die Fahrtkosten betragen 176 Euro pro Person/Mitglied.

Darin enthalten sind zwei Übernachtungen in Doppelzimmern mit Frühstücksbuffet, Weinprobe im Weingut Genheimer-Kiltz in Gutenberg, Stadtführung in Koblenz, Schiffskarte mit Abendessen "Rhein in Flammen" und Besuch der Edelstein-Erlebniswelt in Idar-Oberstein. Die Buskosten werden aus der Vereinskasse bezahlt. Eine rasche Anmeldung ist unbedingt erforderlich bei Manfred Grädler, 09663/16 28 oder manfredgraedler@web.de.