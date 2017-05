Freizeit Sulzbach-Rosenberg

16.05.2017

Die Euphorie ist zwar etwas verflogen, aber der Boom ebbt nicht ab. Die Alpenvereins-Sektion der Herzogstadt war ein ehrgeiziges Projekt angegangen. Mit dem Bau der Kletteranlage "Su-Rock" im TV-Sportpark sollte der vereinseigenen Jugend signalisiert werden: "Wir nehmen eure Wünsche ernst." Jetzt stockt das Vorhaben etwas.

Finanzieller Kraftakt

Vorstellbar ist auch eine Kooperation mit einer örtlichen Schule. Fritz Royer, Leiter der DAV-Klettergruppe

"Der Neubau einer Boulderanlage ist derzeit auf Eis gelegt. Wir sind aber nach wie vor bestrebt, eine gute Lösung für die Realisierung einer Kletterwand zu finden", erklärt Helmut Fackler, Vorsitzender der DAV-Sektion, beim Pressegespräch in der SRZ-Redaktion. Die Zustimmung der Mitgliederversammlung lag Ende Mai unter Vorbehalt der Finanzierung vor, eine Investition von rund 500 000 Euro stand im Raum. In der Tennishalle stellte damals Klettergruppenleiter Fritz Royer bereits Details vor.Schon seit über drei Jahren hätten sich die Verantwortlichen mit der Realisierung des Vorhabens beschäftigt, die Marschrichtung war prinzipiell vorgegeben. Da sich nun aber Helmut Fackler im nächsten Jahr von der Vereinsspitze zurückziehen wird, hätte es seiner Ansicht nach wenig Sinn gemacht, seinem designierten Nachfolger Bernhard Eisenreich gleich zum Einstieg ein solch großes mit enormen finanziellen Aufwand verbundenes Projekt zu hinterlassen. "Unser neuer Vorsitzender soll unbelastet im nächsten Jahr sein Amt antreten und die weiteren Überlegungen in Sachen Boulderhalle als Chef von Anfang an mit begleiten", sieht Fackler einen vernünftigen Weg. Die Anstrengungen, das Projekt auch zeitnah umzusetzen, laufen derzeit auf Hochtouren weiter. Wie der Sektionsleiter dazu berichtet, verdichteten sich die Hinweise, dass der DAV irgendwann den Sportpark mit seiner bestehenden Kletterwand verlassen muss. Bis es allerdings so weit ist, kann der Betrieb weiter laufen."Selbst für einen 1700 Mitglieder zählenden Verein bedeutet der Bau einer solchen Anlage einen enormen finanziellen Kraftakt. Unabdingbar ist hier ein wasserdichtes Konzept, sowie die Einbindung aller Förderstellen und Zuschussgeber. Unsere Aussage war deshalb schon immer, dass die Realisierung nur umgesetzt wird, wenn die Belastung für den Verein tragbar wäre", ergänzt Kassier Andreas Eckl die Vorgehensweise.Fritz Royer ist als Leiter der Klettergruppe zwar etwas traurig, dass die angedachte Umsetzung so nicht zustande kam, andererseits auch voller Hoffnung, schon bald zu einer Lösung zu gelangen. "Es ist auch das klare Bekenntnis von Bernhard Eisenreich, der sich gerade als 3. Vorsitzender im Vorstandsgremium einarbeitet, in Sachen Boulder- und Kletterwand zeitnah zu einer Lösung zu kommen. Vorstellbar ist auch eine Kooperation mit einer örtlichen Schule", blickt Royer voraus. Fatal wäre seiner Ansicht nach aber der völlige Verzicht auf eine solche Anlage, da der Bedarf in der Region immens sei. Kletterhallen würden ständig erweitern, deshalb gelte es, eine Abwendung der Jugendlichen zu verhindern. Vermutlich scheint aber auch im Sportpark noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein, da Fritz Royer ein weiteres Gespräch mit dem dortigen Investor ankündigte. Fest steht: Es wird auch zukünftig geklettert in der Herzogstadt, man weiß nur nicht genau wann und wo?