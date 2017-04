Clemens Groth fährt zum Landesentscheid im Vorlesewettbewerb

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

09.04.2017

Erst trugen die Mädchen und Jungen einen vorbereiteten Text vor, dann mussten sie einen unbekannten lesen. Hierfür hatte Neumann aus der Reihe "Die ???" das Buch "Fußballfieber" ausgewählt. Waren die Kinder in der ersten Runde fast gleich gut gewesen, zeigten sich jetzt deutliche Unterschiede. Schließlich kürte die siebenköpfige Jury zwei Sieger. Erste Bezirkssiegerin wurde Laura Weimann , die für die Stadt Weiden las. Mit nur einem Punkt Abstand folgte Clemens Groth aus der Herzogstadt, der den Landkreis Amberg-Sulzbach vertrat. Laura und Clemens werden am Dienstag, 9. Mai, beim Landeswettbewerb in Memmingen für den Bezirk Oberpfalz ins Rennen gehen.Als Clemens seinen "Harry Potter - Die Kammer des Schreckens", aus dem er vorgelesen hatte, in die Tasche steckte, sagte er: "Ich bin sehr stolz. Jetzt in den Ferien habe ich viel Zeit, ein neues Buch für den nächsten Schritt im Vorlesewettbewerb zu suchen. Das ist nicht einfach, denn die Konkurrenz wird härter." Die SRZ wünscht ihm weiter viel Erfolg.