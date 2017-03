Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Mehr als die Hälfte der Mitglieder verfolgten die Hauptversammlung des "Clubs Gemütlichkeit Rosenberg 1901" im Gasthaus Holzwurm"am Loderhof. Vorsitzender Günter Steinhäußer freute sich über das Interesse von Bürgermeister Michael Göth und die Teilnahme des ältesten Vorstands- und Vereinsmitglieds Wally Bogner.

Schriftführerin Erika Lorenz erinnerte an die Fahrten nach Vierzehnheiligen und Rozvadov zum Asia Markt. Sie erwähnte die beiden Wanderungen nach Aichazandt und Fromberg und den gemütlichen Nachmittag im Parkcafé sowie die Treffen auf dem Anna- und dem Frohnberg.Zur Mitgliederentwicklung berichtete sie, dass im abgelaufenen Jahr fünf Todesfälle zu beklagen waren und zwei Mitglieder den Verein aus gesundheitlichen Gründen verlassen haben. Erfreulich sei, dass zur Jahreshauptversammlung zwei Neuaufnahmen zu verzeichnen waren. Aktuell zählt der Verein 56 Mitglieder. Davon sind 35 Frauen und 21 Männer. Das älteste Mitglied ist 91, das jüngste 44 Jahre alt. In seinem Bericht teilte Günter Steinhäußer als kommissarischer Kassierer mit, dass die Clubkasse das Jahr 2016 positiv überstanden hat, und die üblichen Zuwendungen zu den Veranstaltungen auch heuer wieder gesichert sind. Sehr positiv habe sich 2016 das persönliche Kassieren herausgestellt. So überstieg die Summe der Spenden, wieder den Jahresbeitrag. Dafür bedankte er sich bei allen Unterstützern.Bürgermeister Göth freute sich, dass trotz des hohen Durchschnittsalters eine rege Teilnahme bei allen Veranstaltungen zu verzeichnen war. Er betonte noch einmal, dass das aktive Vereinsleben in der Stadt für alle ein Stück Lebensqualität bedeutet.Für 30 Jahre Zugehörigkeit stand die Ehrung von Vera Ehrensberger an. Da sie aber aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, reichten ihr Vorstandsmitglied Wally Bogner und Vorsitzender Günter Steinhäußer im Pflegeheim Urkunde und Präsent nach.