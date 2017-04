Freizeit Sulzbach-Rosenberg

28.04.2017

Sprühender Funkenregen, kreischende Stahlsägen, Hämmern, Schleifen - alltägliche Kulisse in einem Stahlbau-Betrieb. Und doch war diesmal etwas anders. Fundamental anders sogar.

In den Arbeitsanzügen und unter den Schweißer-Schutzhauben steckten nicht gestandene Mannsbilder, sondern unternehmungslustige Damen. Und die lieferten den überzeugenden Beweis, dass die zarte Frauenhand durchaus typische Männerarbeit leisten kann. Der erste Schweißkurs für Frauen, eine Offerte der Redaktion Rosenbladl und der Interessengemeinschaft Freunde Rosenbergs, fand so regen Zuspruch, dass die Anmeldungen locker für drei Kurse gleichzeitig gereicht hätte. Das aber wäre allein aus Platzgründen nicht möglich gewesen. Die Rosenberger Firma Stahlbau-Edelstahl Kalkbrenner hatte nämlich ihre Werkbänke für dieses Experiment zur Verfügung gestellt, was den Teilnehmerkreis auf acht Damen limitierte.Nach einem kurzen Gruß des Rosenbladl-Herausgebers Martin Franitza ging es sofort zur Sache: Zunächst die theoretische Grundlagenlektion zu Schweißtechniken und zur Materialkunde, dann die Praxis. Sechseinhalb Stunden lang legten die Frauen zwischen 30 und 69 einen erstaunlichen Elan an den Tag. Ob beim Rollen, Kanten und Entgraten der Bleche, beim Heften und Verschweißen der Werkteile oder beim sauberen Verschleifen der Nähte und Schweißpunkte: Frau stand in jeder Phase souverän ihren Mann. So entstanden Gartendekorationen in Form von Hexenhäuschen oder Fröschen mit Sonnenschirm aus Schwarzstahl.Als nächstes soll es jetzt übrigens einen Kurs im Messerschmieden in der anspruchsvollen Damaszener-Technik geben. Dazu dürfen sich dann auch Männer anmelden.