Freizeit Sulzbach-Rosenberg

22.03.2017

Eigentlich wollten Ferdinand Leja und Christian Speer an diesem 24. April 1957 nur ein bisschen wandern draußen an der Maximiliansgrotte. Doch ein kalter Lufthauch, der aus einer unscheinbaren Kuhle wehte, alarmierte die beiden Höhlenforscher des Speläo-Clubs Sulzbach-Rosenberg.

Für Jahrezehnte Ruhe

Leja hofft noch

Ferdinand Leja sitzt in seinem Wohnzimmer in Röthenbach an der Pegnitz und erinnert sich an diesen Tag, als er gemeinsam mit Christian Speer den Zinnbergschacht entdeckt hat. Die beiden Freunde, die dem insgesamt nur sechsköpfigen Speläo-Club Sulzbach-Rosenberg angehörten, wollten diesmal nicht als Höhlenforscher aktiv sein, sondern ein bisschen wandern. "Der Speläo-Club war kein richtiger Verein", so erzählt Leja. "Wir waren einfach sechs Freunde, die sich für Höhlen interessierten."Neben Leja und Christian Speer gehörten dem in Sulzbach-Rosenberg und Umgebung als etwas verschroben verschrieenen Haufen junger Burschen noch Wolfgang Speer, Manfred Moser, Wilfried Sommer und Peter Rasskopf an. "Etwa 200 Meter von der Maximiliansgrotte entfernt war eine kleine, unscheinbare Mulde im Boden", erzählt Ferdinand Leja, der demnächst seinen 79. Geburtstag feiern kann. Nichts Ungewöhnliches an sich. Doch ein eiskalter Luftzug, der aus dieser Kuhle wehte, änderte alles. "So etwas ist für Höhlenforscher ein absolutes Alarmsignal", so Leja.Der Zinnbergschacht war entdeckt. Selbstverständlich begannen die Höhlenforscher dort zu graben und die Steinbrocken zu entfernen, die offenbar jemand zur Sicherung in den Spalt geworfen hatte. Vier Meter tief kamen die sechs Freunde, dann war an einem ganz schmalen Spalt erst einmal Schluss. Und zwar für fast sechs Jahrzehnte. "Erst hat das staatliche Forstamt das Loch zugemacht, dann haben wir es wieder geöffnet", erinnert sich Leja, der später rund 25 Jahre lang Grabungsleiter des Landesamts für Denkmalpflege gewesen ist.Schließlich wurde der Einstieg zubetoniert und mit einer quadratischen Einstiegsluke versehen, falls in späteren Jahren der Versuch unternommen werden sollte, den Schacht doch noch zu erschließen. "In all den Jahren ist mir der Zinnberg immer wieder im Kopf herumgegangen", sagt Leja, der in seinem weiteren Leben in vielen Höhlen und Schächten gewesen ist. Nur eben nicht im Zinnbergschacht. Mittlerweile hatte er sich der Forschungsgruppe Höhle und Karst in Nürnberg angeschlossen und führte dort seine Erkundungen und Vermessungen der Unterwelt vor allem der Fränkischen Alb über viele Jahre weiter.Doch der Zinnbergschacht ließ ihn nicht los und so "motivierte" er die jungen Mitglieder im Verein, es doch noch einmal zu versuchen. "Im November 2014 haben wir mit einem Presslufthammer angefangen." Vergebens. Das harte Gestein widerstand allen Versuchen. Schließlich half nur noch die "klassische" Methode, mit der schon in der Antike Steine gebrochen wurden. Und dann waren sie plötzlich durch, der Zinnbergschacht lag offen vor den Höhlenforschern und ihren Entdeckern.Christian Speer ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit den anderen abzusteigen. Nur einer musste draußen bleiben: Ferdinand Leja. Die Beine wollen nicht mehr so. Das viele Geröll, die Schrägen, das traute er sich nicht zu. Und trotzdem träumt er davon, einmal in den Zinnbergschacht hinab zu steigen. Vielleicht klappt es doch noch, so sagt er. "Weil der Zinnberg, der dat mich schon noch drucken."