Freizeit Sulzbach-Rosenberg

10.05.2017

10.05.2017

Äußerlich vielleicht nur ein dünnes Heftchen, aber innen dick gefüllt mit attraktiven Angeboten: Das Ferienprogramm der Herzogstadt erfährt heuer seine 21. Auflage und strotzt vor Einfallsreichtum der beteiligten Veranstalter und Vereine. Für eine Woche geht's sogar ans Meer

Legoland dabei

Zum Thema Bei den Angeboten der Vereine und Verbände besteht ein Versicherungsschutz über die Stadt Sulzbach-Rosenberg. Bei gewerblichen Veranstaltern gilt dieser Versicherungsschutz nicht, diese sollten selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz sorgen. Ansprechpartner: Gabi Wagemann; Telefon. 510-106, gabriele.wagemann@sulzbach-rosenberg.de. (oy)

Sinnvolle Beschäftigung in schulfreier Zeit ist dank der Kooperation von gut 30 Anbietern in Sulzbach-Rosenberg längst kein Problem mehr. Unter Federführung des Hauptamtes laufen seit vielen Jahren die Fäden bei Gabriele Wagemann zusammen, die sich um die Koordination des Ferienprogramms der Stadt kümmert. Die einzelnen Angebote bündelt sie alljährlich im gedruckten Programmheft, das auf 32 Seiten angewachsen ist und auf Wunsch von Bürgermeister Michael Göth eine neue Titelgestaltung und eine generelle Überarbeitung erfuhr. In einer Auflage von 3000 Stück ist das neue Ferienprogramm in der Tourist-Info im Rathaus, bei allen Schulen, Banken, Sparkassen, Büchereien und auf der Internetseite der Stadt (auch kurzfristige Änderungen) zu finden.Das Werk wartet aktuell mit insgesamt 53 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf, davon elf bereits in den Pfingstferien. "Zunächst möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die zum Gelingen des Ferienprogramms beigetragen haben, besonders aber bei den Vereinen, die sich immer neue Angebote einfallen lassen und so für Attraktivität und gute Eigenwerbung sorgen", lobte das Stadtoberhaupt das Engagement. Neben vielen Klassikern gibt es nach Angaben von Gabriele Wagemann auch wieder einige interessante Neuigkeiten. Unter dieser Rubrik nannte sie unter anderem einen Naturerlebnistag in Ernhüll (Naturfreunde), Basteln von Insektenhotels (Freunde Rosenbergs, Siedler Rosenberg, Imkerverein), eine einwöchige Segelfreizeit in Holland (Evangelische Gemeindejugend), Überraschungstage für Teenies und einen Skate-Workshop (Hängematte)."Bei den Preisen für die jeweiligen Angebote achten wir immer auf Ausgewogenheit, um möglichst vielen Interessenten eine Teilnahme zu ermöglichen", so Wagemann. Sie verwies auch auf die Evergreens wie Kochkurse, Fahrten ins Legoland nach Günzburg, in den Freizeitpark nach Rust oder die Bolzplatzturniere und die Fußballschule. Alles in allem wird das Ferienangebot alljährlich von 500 bis 600 Teilnehmern genutzt, freuen sich die Organisatoren.___Weitere Informationen: