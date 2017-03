Fest in Kauerhof beim Wulfen ein zünftiger Abend

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

22.03.2017

Das Bockbierfest im Gasthof zum Wulfen in Kauerhof geriet auch wieder zu einer zünftigen Angelegenheit. Die "Zwoa Oinzig'n" sorgten in bewährter Manier für den musikalischen Part, während die Schmankerlküche die nötige Unterlage lieferte. Die Bockbiere der Brauerei Fuchsbeck hoben die Stimmung schnell auf Höchstniveau, während die Fingerhakler für Spannung sorgten. Zudem gab es einen Jahrestag zu feiern, denn die Eröffnung des Gasthofes zum Wulfen war auf den Tag genau 67 Jahre her.