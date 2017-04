Freizeit Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

4

0 11.04.2017

Spontaner Applaus brandete in der Jahreshauptversammlung der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1893 Rosenberg auf. Er galt einer Neuigkeit zu den Finanzen.

Vorher sprach Schützenmeister Reinhold Brandl im Rückblick das Sommerfest an. Gemeinsam mit der Tischgesellschaft Edelweiß organisiert, wurde es erneut ein voller Erfolg. Für 2017 sei deshalb eine Wiederholung der Wunsch beider Vereine, sagte Brandl.Der Mitgliederstand blieb zwar konstant, aber trotzdem sei mehr Augenmerk auf die Werbung zu legen, besonders im Bereich der Jugend. In den weiteren Berichten ging es um die sportlichen Aktivitäten. Auch viele Gästeschießen gab es 2016. Trotz der Tilgung des gesamten Restdarlehens schloss der Kassenbericht mit einem positiven Ergebnis ab. Der Verein ist also seit März schuldenfrei. Das war den Mitgliedern einen spontanen Beifall wert.In seinem Grußwort würdigte Bürgermeister Michael Göth die Aktivitäten des Schützenvereins, die auch zur kulturellen Vielfalt in Sulzbach-Rosenberg beitragen. Er erwähnte auch das Stadtrats- und das Dorfkönigsschießen. Auf das Erreichte und die gute finanzielle Situation könne 1893 stolz sein und sich geschlossen in der Öffentlichkeit darstellen.Außerdem stand die Ehrung langjähriger Mitglieder auf der Tagesordnung. 25 Jahre ist Werner Fehm dabei, der nicht anwesend war. Auf 40 Jahre blicken Gerd Kleiner, Ernst Mayer, Günter Mutzbauer und Jutta Pirner, die nicht gekommen war, zurück. 50 Jahre Mitgliedschaft liegen hinter Albert Liedel. Die Jubilare bekamen Urkunden des Vereins, des Oberpfälzer und des Deutschen Schützenbundes sowie ein Präsent in flüssiger Form überreicht.Die Nachwahl von Hans-Georg Flierl und Armin Strobel zu stellvertretenden Schießleitern ging einstimmig über die Bühne. Schützenmeister Brandl ging im Schlusswort auf die 125-Jahr-Feier der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1893 Rosenberg ein. Die Vorbereitungen dazu sind angelaufen. Für das Festprogramm ist Sonntag, 30. September 2018, ins Auge gefasst.