Freizeit Sulzbach-Rosenberg

16.03.2017

Ein Kulturprogramm quer durchs ganze Jahr steht auf der Agenda der Interessengemeinschaft Freunde Rosenbergs. Bei einem informellen Frühschoppen in der Trendkneipe Gestern stellte IG-Sprecher Christian Weiß die Vorhaben vor.

Ein Bier wie in Irland

Sagenbuch vor Neuauflage

Mehr als 3000 Unterschriften für das Industriedenkmal Maxhütte IG-Sprecher Sepp Lösch berichtete über den Zwischenstand der laufenden Unterschriftenaktion "Rettet den Hochofen und die Hochofenplaza". Inzwischen seien schon mehr als 3000 Unterschriften im Rücklauf registriert. Sehr viele Listen liegen noch in Geschäften und Arztpraxen auf. Positives Echo auf dieses Anliegen komme nicht nur aus der Region, sondern inzwischen aus der ganzen Bundesrepublik, unter anderem aus vielen ehemaligen oder noch bestehenden Stahlstandorten, von Gewerkschaften und Uni-Mitarbeitern.



Umso bedauerlicher, so Sepp Lösch, sei die immer noch andauernde Hängepartie um die letzten Reste der alten Werksanlage Maxhütte. Nach 15 Jahren Stillstand seit der Werksschließung 2002 fühle sich offenbar niemand zuständig für die Rettung und Bewahrung dieses einmaligen industriegeschichtlichen Erbes. Angesichts der Wertigkeit und der Dimension dieser Aufgabe könne die Verantwortung nicht auf die kommunale Ebene reduziert werden. Das "Industriedenkmal Maxhütte" müsse Chefsache der bayerischen Politik wie auch des Eigentümers (Aicher-Gruppe) werden.



Mehr als befremdlich mute die Tatsache an, dass das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege als zuständige Fachbehörde offenbar auf Tauchstation gegangen sei. Auf ein offizielles Schreiben der Stadt Sulzbach-Rosenberg vom November 2016 (nach dem einstimmigen Stadtratsvotum für den Erhalt des Hochofens als Denkmal) habe das Landesamt bis heute nicht reagiert. (rlö)

Heute greifen die Freunde Rosenbergs gemeinsam mit dem Gestern die Tradition des St.-Patrick-Days auf. Das erste in Rosenberg gebraute Bier nach irischer Rezeptur feiert seine Premiere: Hobby-Brauer Stefan Kalkbrenner präsentiert sein "Roseness". Eire Music liefert die passenden Klänge dazu.Schon ausgebucht ist der Schweißkurs für Frauen am Samstag, 8. April, in der Werkstatt der Firma Kalkbrenner. Zwei Wochen später führt die zweite historische Bierwanderung durch Rosenberg. Am Donnerstag, 8. Juni, beteiligen sich die Freunde Rosenbergs am Ferienprogramm der Stadt und basteln mit Kindern Insektenhotels. Die Siedlergemeinschaft Rosenberg und der Bienenzuchtverein wirken ebenfalls mit.Zum dritten Mal steigt das Rosenfest der Tischgesellschaft Edelweiß am Wochenende 10./11. Juni auf dem Freigelände des Schulmuseums. Für Samstag, 7. Oktober, ist die Premiere der "Rosenberger Sofa-Nacht" in Planung. Dabei wird an sechs oder sieben verschiedenen Örtlichkeiten ein Sofa (alternativ Sessel) stehen; drumherum spielen sich Aktionen ab.Mit Unterstützung der Stadt arbeitet die Interessengemeinschaft an einer Neuauflage des Sulzbach-Rosenberger Sagenbuches. Spannenden Lesestoff mit Lokalkolorit liefert momentan die zweite Ausgabe des Dorfmagazins Rosenbladl. Nr. 3 sei bereits in Arbeit, kündigten Heidi und Martin Franitza im Namen der Redaktion an.Als größeres Dorfgemeinschaftsprojekt wollen die Freunde Rosenbergs gemeinsam mit der Bäckerei Fischer das alte Becher-Haus in der Dorfmitte aus dem Dornröschenschlaf wecken. Daraus soll mit romantischem Rosengarten, öffentlichen Räumlichkeiten und eventuellem Café-Betrieb eine Begegnungsstätte für jedermann entstehen.