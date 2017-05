Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Hatten Sie schon mal die Goldene Königin oder den Purpurprinz zu Gast in Ihrem Gemüsegarten? Wenn nicht, dann sollten vielleicht auch Sie einmal bei der Frühjahrs-Gartenbörse der Tischgesellschaft Edelweiß vorbei schauen. Denn dort findet man die echten Raritäten unter den Tomaten-, Paprika- oder Chili-Sorten, nach denen man im Supermarkt-Sämereienregal vergeblich sucht.

So stellten sich auch heuer zur Frühjahrs-Gartenbörse der Edelweißerer im Wirtsgarten Kreiner in Siebeneichen die Hobbygartler in Scharen ein. Hunderte von vorgezogenen Jungpflanzen warteten ebenso auf dankbare Abnehmer wie Stauden, Bodendecker, Sträucher und vieles andere für den Ziergarten. Nicht wenige Besucher hatten auch Ableger, geteilte Stauden, Rhizome und Pflanzenzwiebeln zum Tauschen oder Anbieten mitgebracht.Nach knapp zwei Stunden war die ganze grüne Palette buchstäblich abgeräumt - die nächste Gelegenheit bietet sich jetzt erst wieder bei der Herbstpflanzenbörse im September.