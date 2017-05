Freizeit Sulzbach-Rosenberg

25.05.2017

Wenn es nach gebrannten Mandeln riecht, das Kreischen aus den vielen Fahrgeschäften die Disco-Musik übertönt und im Bierzelt ein Schlager den nächsten jagt, dann ist wieder Frühlingsfest-Zeit. Seit über sechs Jahrzehnten kommen die Schausteller im Mai in die Stadt, und wenn auch hier alles globaler wird - ein Ende dieser Tradition ist nicht abzusehen.

Endspurt Heute, Freitag , geht es weiter mit der bekannten Band "Aeroplane" im Festzelt ab 19.30 Uhr, Samstag ist noch mal Familiennachmittag mit halben Preisen bei den Fahrgeschäften, abends spielen die "Partyfüchse" auf, und am Sonntag schließlich beenden die Kaoliner Musikanten das 64. Frühlingsfest auf dem Dultplatz. (ge)

Nach dem furiosen ersten Wochenende und zwei wohlverdienten Ruhetagen ging es beim Tag der Betriebe wieder rund am Dultplatz. Schon am Nachmittag lockten die Fahrgeschäfte mit günstigen Familienpreisen, und die Besucher wussten es zu schätzen. Denn ein Familienbesuch mit erlebnishungrigen Kindern samt Brotzeit im Zelt kann das Budget ganz schön strapazieren. Aber das muss eben sein, einmal im Jahr.Vor dem Bierzelt füllte sich der Biergarten, drinnen ließen "Gin Tonic" auf der Bühne die Stimmung nie sinken. Mit Hits, Oldies und Schunkel-Klassikern trieben sie die Fans zu später Stunde sogar auf die Bänke und Tische - bis zur Sperrstunde. Dank der Security gab es aber keine Zwischenfälle.Im Zelt ließ es sich aushalten: Neben dem Sperber-Festbier sorgten auch Hendl, Haxen, Gyros, Schaschlik und vieles mehr für die Verköstigung der Besucher - ebenfalls eine alte Bewirtungs-Tradition.Aber auch draußen auf dem Platz fanden sich Attraktionen: Erstmals beförderte der "Rocket" seine Mitfahrer in bis dato ungekannte Schwingungen. Der beliebte Happy Traveller ("der Exot unter den Breakdancern") mit seinen 16 Gondeln drehte sich unablässig, der klassische Golden Star hat seine treuen Fans ebenso wie der Disco-Express, früher auch als Berg- und Tal-Bahn bekannt.Im Magic House gab es viel zu erleben und genug Gelegenheit, sich zu erschrecken. Am Auto-Scooter standen und stehen wie eh und je die Jugendlichen, das Kinderkarussell und eine neue Kinderrutsche ließen die Kleinen jubeln. Natürlich dürfen Süßigkeiten, Eis und Pizza nicht fehlen, Los-, Schieß- und Spielbuden komplettieren das Angebot.Am Vatertag unterhielten abends Xaver Karl und seine Bayerwald-Musikanten die durstige Menge. Noch drei Tage ist jetzt Gelegenheit, die kleine, aber feine Amüsiermeile am Dultplatz zu besuchen - dann müssen wir wieder ein Jahr warten auf das Spektakel.