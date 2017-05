Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Bereits zum dreizehnten Mal unternahmen die Gemeinschaft St. Georg Sulzbach und die KAB Rosenberg unter Leitung von Dieter Pickelmann und Martin Paulus eine Vier-Tage-Fahrt zu den östlichen Nachbarn, diesmal nach Schlesien. Dabei wurden manche Verbindungen mit Sulzbach-Rosenberg entdeckt.

Lilien wie in Sulzbach

Auf den Wallfahrtsberg

In Bad Kudowa empfing der bereits von früheren Fahrten bekannte Reiseleiter Jan Grass die Gruppe. Die Panoramafahrt durch das Heuscheuergebirge verdiente leider wegen des trüben Wetters ihren Namen kaum, auch der Spaziergang durch den kleinen Kurort Bad Altheide (jetzt: Polanica Zdrój) verlief nicht trocken.Es folgte ein Stadtrundgang in Glatz (jetzt Klodzko). Hier hatte es im Juli 1997 eine gewaltige Hochwasserkatastrophe gegeben. Im Refektorium des Franziskanerklosters stand das Wasser fast bis zur Decke. Nur die Oberstadt, zu der eine imposante Brücke hinaufführt, blieb verschont.Nächster Programmpunkt war ein Rundgang durch die Stadt Neiße (jetzt Nysa). Sie hatte den Krieg zwar überstanden, wurde aber nach dem Einmarsch der russischen Truppen durch ein verheerendes Großfeuer in beträchtlichen Teilen zerstört. Die Verluste an historischer Bausubstanz sind bis heute auffällig. Wiederhergestellt wurde dagegen die großartige spätgotische St.-Jakobus-Kirche. Und wieder eine Überraschung: Das Stadtwappen zeigt sechs weiße Lilien auf rotem Grund - wie in Sulzbach.Oppeln ist Sitz einer katholischen Diözese, deren emeritierter Bischof Alfons Nossol sich höchste Verdienste um die Aussöhnung zwischen Polen und Deutschen erworben hat. Er predigte übrigens zwei Mal beim Annabergfest in Sulzbach.Allerdings findet sich in der Stadt auch ein überdimensioniertes Denkmal aus der kommunistischen Zeit, das "den Kämpfern für ein polnisches Schlesien" gewidmet ist. Ausflugsziel des nächsten Tages war zunächst Kattowitz. Nach einer Stadtrundfahrt wurden zwei typische Bergarbeitersiedlungen um eine aktive Steinkohlengrube angesteuert. Dazu gehört die Anna-Kirche, denn sie wird von polnischen Bergleuten genauso hoch verehrt wie bei uns.Höhepunkt der Reise war der schlesische St.-Anna-Berg. In dieser Gegend wohnt noch eine deutsche Minderheit, der durch zweisprachige Ortsschilder Rechnung getragen wird. Der Annaberg selbst ist und war der Mittelpunkt des schlesischen Katholizismus, doch wurde er in seiner Geschichte auch von Nationalisten beider Seiten zu ihren Zwecken missbraucht. Dagegen setzte 1989 der genannte Bischof Nossol, allen Widerständen zum Trotz, durch, dass dort wieder regelmäßig Gottesdienst auch in Deutsch gehalten wird.Unterhalb der Wallfahrtskirche verteilen sich an die dreißig Kapellen in der Landschaft. Die Wallfahrt läuft das ganze Jahr über und wird von den dort ansässigen Franziskanern betreut. Doch die Kirche selbst macht einen geradezu vertrauten Eindruck. Selbstverständlich stimmte die Gruppe das St.-Anna-Lied an, das inzwischen so zum Sulzbacher Bergfest gehört, dass kaum mehr bewusst ist, dass es von dort stammt und erst nach dem Krieg durch Heimatvertriebene hier bekannt gemacht wurde.