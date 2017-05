Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Nachdem die Freunde der gepflegten Biergartenkultur in der Herzogstadt in diesem kalten Frühjahr bis dato viel zu kurz gekommen sind, dürften sich die Feierwütigen diesmal besonders auf das Pfingstwochenende freuen - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Geschmack getroffen

Die 8. Auflage des Kult-Events "Handball meets Fuchsbeck" bietet allen Feierbiestern beste Gelegenheit, heißt es in einer Presseinfo. Vor allem, weil die Handballer das Niveau kulturell und kulinarisch auf höchstem Niveau halten, sagen die Veranstalter. Die Mannschaft des Fördervereins um Vorsitzenden Sebastian Wedel und Orga-Leiter Thomas Stauber hat sich wieder mächtig ins Zeug gelegt. Traditionell wurde am bewährten Konzept nichts geändert, denn der Erfolg beweist, dass hier eine ideale Mischung für alle Altersgruppen gefunden wurde.Typisches Biergartenessen, eine gutbestückte Cocktailbar und auch die Musikauswahl am Samstag, am zünftigen Sonntagvormittag und am normalerweise etwas ruhigeren Sonntagabend soll den Geschmack der Gäste treffen. Am Samstagabend, 3. Juni, (Einlass ab 17 Uhr) präsentieren die Handballer eine Band, die schon einmal den Brauereihof gerockt hat: Grögötz Weißbir spielt in der Kirwa- und Partyszene immer noch in der ersten Liga und trifft genau den Geschmack der Oberpfälzer Jugend. Da Handballer nicht älter, sondern nur besser werden, dürfte der Fuchsbeck-Hof aus allen Nähten platzen.Am Sonntag, 4. Juni, (Einlass ab 10 Uhr) startet der zweite Tag mit den Veldensteiner Musikanten zum Frühschoppen.Am Abend (Einlass ab 17 Uhr) wird es in diesem Jahr wohl etwas härter als zuletzt zugehen. Nach zwei Jahren ruhigem Akustik-Rock sind diesmal lautere Klänge angesagt. "4-Promill" aus Vilseck heißt die Band, die die junggebliebenen Altrocker aus der Herzogstadt in den Brauereihof locken soll. Die Jungs können aber auch Partymusik und so dürfen natürlich auch Gäste kommen, die "Smoke on the Water" nicht auswendig mitsingen können. Was ist sonst noch wichtig? Am Festwochenende könne Lose erstanden werden. Die Preise werden am Sonntagabend verteilt. Hauptgewinn ist ein hochwertiges Fernsehgerät, von der Firma K+B gesponsert.Wie gewohnt, sehen die Handballer als Sportsleute das Event als harmonisches Fest für Jung und Alt, bei dem man auch ohne Unmengen von Alkohol Spaß haben kann. Darum gibt es strenge Eingangskontrollen und eine Schutzgebühr von vier Euro als Eintritt: Jugendschutz geht vor, so die Veranstalter.