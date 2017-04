Freizeit Sulzbach-Rosenberg

17.04.2017

Bei den Sulzbacher Feuerschützen läuft es. Das machten die Berichte des Vorstands bei der Hauptversammlung deutlich. Fünf Neumitglieder fingen bei der FSG 1433 an, die Finanzen stimmen, und bei Meisterschaften sind die Schützen in nahezu allen Disziplinen erfolgreich. Nur einen einzigen Wermutstropfen gab es.

Ehrungen Folgende Schützen erhielten Ehrungen und Auszeichnungen: 50 Jahre Mitgliedschaft Wolfgang Lange, 40 Jahre Joachim Pickel, Martin Götz. Silbernes Ehrenzeichen für verdienstvolle Mitarbeit im OSB: Roland Heidrich; Goldene Verdienstnadel für verdienstvolle Mitarbeit im OSB: Jürgen Weiß; Verdienstauszeichnung am Band: Angelika Kreuzer, Gisela Heinz, Alfred Birner, Herbert Bauer. (bni)

Oberschützenmeister Herbert Bauer kündigte nämlich an, nach 16 Jahren an der Spitze der Feuerschützen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten zu wollen. "Ich würde das Amt gerne in jüngere Hände geben", sagte Bauer, der zuletzt das Königsschießen gewonnen hatte.Allerdings steht seine Wahl in diesem Jahr nicht an. Die Mitglieder entschieden diesmal über den 1. und 2. Schützenmeister, den Schriftführer, die Beisitzer und den Kassenprüfer. Und sie wählten die bisherige Vorstandschaft einstimmig erneut. Jürgen Weiß und Angelika Kreuzer als Schützenmeister, Wolfgang Rinner zum Schriftführer, Uwe Beer, Theo Heinz, Stefan Frank, Alfred Birner und Karl Hajek als Beisitzer und Ursula Sigl zur Kassenprüferin.Die Vizepräsidentin des Oberpfälzer Schützenbundes, Herta Zeiler, überbrachte die Grüße des Präsidenten und wünschte der Vorstandschaft weiterhin ein gutes Händchen. Sie freue sich darüber, dass eine Änderung des Wertungssystems bei den Auflageschützen nun dazu führe, dass auch ältere Schützen das Gewehr nicht aus der Hand legten. Auch Bürgermeister Michael Göth hatte lobende Worte für die Sulzbacher Feuerschützen parat. Dass so viele Sportschützen unter den Geehrten bei der Sportlerehrung der Stadt gewesen seien, beweise, welch einen hohen Stellenwert der Schießsport in der Herzogstadt schon immer habe.Laut Bauer zählt der Verein derzeit 121 Mitglieder. Wie immer seien die alljährlichen Veranstaltungen wie die Stadtmeisterschaft, Silvesterschießen, Königsschießen und viele mehr wieder reibungslos über die Bühne gegangen. Bauer dankte allen, die das möglich gemacht hatten und sich stets an allen Arbeitseinsätzen beteiligen. Von den zahlreichen sportlichen Erfolgen der Schützen bei Meisterschaften berichtete Sportleiter Kurt Falk.Kassier Udo Füssel gab einen Überblick über die gute Finanzlage des Vereins. Die Umrüstung auf einen elektronischen Schießstand habe der Verein dank großzügiger Spenden und Fördergelder finanziell gut schultern können. Und so entlasteten die Mitglieder die Vorstandschaft einstimmig. Zuletzt ehrten Göth, Zeiler und Bauer verdiente und langjährige Mitglieder.