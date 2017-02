Freizeit Sulzbach-Rosenberg

27.02.2017

5

0 27.02.2017

Wenn ein rosa Osterhase und ein Schmetterling das Lied von der Fahrt nach Tschinglibunglitangliwang singen, dann ist Fasching beim Katholischen Frauenbund Rosenberg. Evi Rauch hatte zusammen mit dem Führungsteam ein über zweistündiges Programm vorbereitet.

Die Gäste im vollen Pfarrsaal des Kettelerhauses machten von Anfang an begeistert mit. Sie bellten, miauten und krähten bei Rollenspielen, stiegen mit verbundenen Augen über imaginäre Flaschen oder wuschen pantomimisch Elefanten. Bei einer kurvenreichen Zugfahrt durch den Tunnel wurde einigen Frauen nicht nur schwarz vor den Augen, sie waren danach auch schwarz im Gesicht. Volle Konzentration erforderte der Zungenbrecher vom wohlgeschlissenen Schleißenscheit.Mit adrettem Hütchen auf dem Kopf bewiesen Maria Pilhofer, Johanna Lang, Kerstin Aufschneider und Helga Schlosser, dass Frauen um die 50 noch immer schön sind - "so recht in der Blüte, so richtig in Form und manchmal gefährlich". Johanna Lang sang im dicken Pelzmantel das Regenlied vom nasskalten Sommer und zeigte sich dann mutig im kurzen Baströckchen.Ein auf dem Feld arbeitender Landwirt (Evi Rauch) erklärte einer vorbeikommenden Berliner Agrarwissenschaftlerin (Kerstin Aufschneider), dass in Bayern weißblühende Kartoffelstauden Pellkartoffeln und blass-violett blühende Pflanzen Salzkartoffeln hervorbringen. Fortschrittliche Rosenberger Bauern ernten dank verschiedener Methoden sogar gleich Bratkartoffeln, Pommes frites und Kartoffelbrei.