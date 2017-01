Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Ein Jahr lang leiteten Stefan Kummer und Werner Kirschner den Club Solidarität kommissarisch. Die damals formulierte Idee wurde heuer zu einem guten Ende gebracht.

Neuwahlen Club Solidarität



Vorsitzender: Werner Kirschner Stellvertreter: Stefan Kummer



Schriftführer: Helmut Zwick Vertreterin: Hildegard Maul



Kassier: Lothar Bedritzki Vertreter: Karl Herold



Beisitzerinnen: Angelika Kirschner, Irmgard Herold und Theresia König .



Kassenprüfer: Hans-Jürgen Reitzenstein und Hugo Luber . (wbe)

Bei der Jahreshauptversammlung wurden beide bestätigt und außerdem eine Vorstandschaft gewählt, die sich aus vielen bewährten Mitgliedern zusammensetzt. Sie wollen den Verein in die Zukunft führen.Schriftführer Helmut Zwick gab einen ausführlichen Rückblick auf das Vereinsjahr 2016 und erinnerte an viele Feste und Zusammenkünfte. Teils arbeitete der Club Solidarität dabei mit dem Vogelschutzverein, den SPD-Senioren 60-plus und dem Arbeiter-Samariter-Bund zusammen.Viele Mitglieder beteiligten sich an der Fünf-Tage-Fahrt nach Thüringen und an der Christbaumversteigerung. Fest zum Programm gehörten Besuche bei Geburtstagskindern, die einen höheren "Runden" feierten.Kassier Lothar Bedritzki gab in seinem Bericht einen recht erfreulichen Stand der Finanzen bekannt und wurde nach der Erklärung des Revisors Hans-Jürgen Reitzenstein entlastet. In ihren Grußworten bestätigten Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth dem Club Solidarität, dass der Name Programm sei und für viele soziale Projekte eingetreten werde.Nach den Wahlen ehrte der Vorsitzende Werner Kirschner die Jubilare. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Roland Neidl und Stefan Kummer mit einer Urkunde und einem Geschenk bedacht, für 25 Jahre Hermann Völlger und Hans Pöllinger.Zum Schluss stellte Ehrenvorsitzender Otto Kummer das Programm der Pfingstfahrt vor. Sie führt vom 3. bis 7. Juni ins Dachsteingebirge.