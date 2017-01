Freizeit Sulzbach-Rosenberg

26.01.2017

26.01.2017

Die Belange der jüngeren Generation zu vertreten, ihre Wünsche zu formulieren und für Verbesserungen einzutreten, das sind verkürzt ausgedrückt die Hauptziele, die sich der Jugendbeirat der Herzogstadt gesetzt hat. In der Stadtratssitzung am Dienstag stellten sich Sprecher Vincent Weickart (21) und Mitglied Simon Guggenberger (22) im Rathaussaal vor.

Zunächst erklärten die jungen Männer, dass sie den Beirat für Jugendliche aus allen Schichten und Richtungen zugänglich machen wollen. Werbung per Internet stelle dabei einen wichtigen Baustein dar. Ferner wollen sie an den Jugendbürgerversammlungen festhalten, um direkt und unbürokratisch auf die Wünsche der jungen Menschen eingehen zu können. Ihr Konzept beinhalte auch die Schaffung von Orten, an denen Jugendarbeit möglich wird oder man auf Jugendliche zugehen kann.Als Beispiele dafür nannten Weickart und Guggenberger unter anderem, die Hängematte, Sportplätze oder allgemein Orte, an denen regelmäßige Versammlungen stattfinden könnten.Die vorhandene Infrastruktur in der Herzogstadt soll natürlich dazu auch genutzt und weiter verbessert werden, da ja auch einiges in den letzten Jahren weggefallen sei. An bewährten Veranstaltungen wie dem Skate-Contest werde festgehalten. Der Beirat trifft sich immer am ersten Samstag im Monat in der Hängematte oder auch privat.