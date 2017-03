Freizeit Sulzbach-Rosenberg

17.03.2017

3

0 17.03.2017

Turnieratmosphäre herrschte im Jugendzentrum Hängematte. 16 Mannschaften mit jeweils zwei Partnern wollten herausfinden, wer der Beste am Kickertisch ist. Obwohl Emotionen dazugehören und niemand gern verliert, liefen die Matches in einer freundlichen Atmosphäre ab. Auch dass eines der Spielgeräte wegen seines Steinzeitalters keine idealen Bedingungen bot, wurde nicht auf die Goldwaage gelegt. Nach knapp drei Stunden bekam Irgendso'n Kicker-Team (im Bild links) als Sieger-Duo Gutscheine von der Hängematte und Energie in Form einer extra großen Packung Gummibärchen. Das Team Nachtschicht (rechts) und die Golden Oldies gingen als Zweit- und Drittplatzierte ebenso nicht leer aus. Trostbonbons päppelten alle Sieger der Herzen wieder auf. Bild: exb