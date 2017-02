KAB bringt Faschingsstimmung ins Caritas-Haus St. Barbara

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

27.02.2017

2

0 27.02.2017

Vielstimmiges Helau klang durch das Caritas-Haus St. Barbara, als das KAB-Team von St. Marien mit den Bewohnern einen vergnügten Nachmittag feierte. Die Devise hieß: "Frohsinn, Spaß und Heiterkeit - zur Traurigkeit ist keine Zeit. Hoch lebe die Faschingszeit!" Und Stimmung herrschte von Anfang an, denn die Bewohner hatten sich auf die Narretei eingestellt und waren mit dem richtigen Outfit gekommen. Heimleiter Wolfgang Rattai dankte den beiden Musikern Hans Reinhardt und Georg Presl sowie Theres Luber mit ihrem KAB-Team, Hildegard und Georg Rauch sowie Resi Reindl. Schlag auf Schlag präsentierten sie Sketche, Schnaderhüpfeln und Faschingslieder. Die Heimbewohner ließen sich nicht lange bitten: Sie lachten, schunkelten und sangen kräftig mit. Nach so viel Bewegung kam eine gemütliche Pause bei Kaffee und Krapfen gerade recht. Kunterbunt und lustig ging es weiter bis zum Abschiedspotpourri mit "Auf Wiederseh'n" und "Muss i denn, muss i denn".