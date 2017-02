Freizeit Sulzbach-Rosenberg

01.02.2017

1

0 01.02.2017

(lz/bba) "Eigentlich hat mir alles am besten gefallen", schwärmte Annika: In der Tat zauberte das Karfunkel-Theater mit seinem Stück "Der Räuber Hotzenplotz" eine gelungene und kindgerechte Kombination aus Figurentheater und Schauspiel auf die Bühne des gut besuchten Capitols.

Geklaute Kaffeemühle

Gute Fee eilt zu Hilfe

Isolde und Siegfried Sperlich aus dem unterfränkischen Burgpreppach starteten vor gut 15 Jahren mit ihrem Karfunkel-Theater. Mit viel Liebe zum Detail entstehen in der Werkstatt des Paares die benötigten Puppen, kreative Kostüme oder originelle Bühnenbilder. Mit den drei eigenen Kindern und deren Partnern bringen sie Stücke mit bis zu acht spielenden Personen auf die Bühne.In der Herzogstadt überraschten sie die kleinen und großen Zuschauer mit einer neuen Inszenierung des Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler. In drei Aufzügen spielten sie die spannende Geschichte vom Räuber Hotzenplotz und der gestohlenen Kaffeemühle der Großmutter: Das moralische Stück bediente dabei das hohe Gespür für Gerechtigkeit bei den Kindern im Publikum.Zu Großmutters Geburtstag hatten der Kasperl und der Seppl mit einer Kaffeemühle, die das Lieblingslied der Jubilarin - "Hänschen klein" - spielen kann, ein tolles Geschenk gefunden. Doch der Räuber Hotzenplotz stibitzt diese Gabe und versteckt sie in seiner Räuberhöhle. Kasperl, Seppl und Wachtmeister Dimpfelmoser wollen die Kaffeemühle zurück und täuschen den Räuber mit einer geschickten Finte. Hotzenplotz gibt sich jedoch nicht geschlagen. Er zwingt Seppl, die Räuberhöhle aufzuräumen, und verkauft Kasperl an den garstigen Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Dort muss Kasperl tagein und tagaus Kartoffeln schälen, das Lieblingsgericht des Zauberers.Doch mit Hilfe der guten Fee Amaryllis gelingt es, die Geschichte wieder zum Guten zu wenden. Nachdem jene mit Kräutern von einem bösen Zauber befreit werden konnte. Der Räuber hingegen muss sein Dasein nun in einem Vogelkäfig fristen.