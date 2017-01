Freizeit Sulzbach-Rosenberg

25.01.2017

Mit der völlig neuen Inszenierung eines Klassikers nach dem bekannten Kinderbuch von Otfried Preußler überrascht das Karfunkel-Theater am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr im Capitol an der Bayreuther Straße seine kleinen Zuschauer: Räuber Hotzenplotz und die Kaffeemühle der Großmutter, dargebracht von Schauspielern und mit dem Einsatz von Stabpuppen.

Das Stück bedient das allen Kindern eigene hohe Gespür für Gerechtigkeit, lässt sie genau zwischen "gut" und "böse" unterscheiden und bezieht sie überdies aktiv ins Geschehen mit ein. Zu Großmutters Geburtstag haben sich Kasperl und Seppel ein ganz besonderes Präsent ausgedacht: Sie schenken der Oma eine Kaffeemühle, die nicht nur Kaffee mahlt, sondern beim Drehen der Kurbel auch Großmutters Lieblingslied spielt. Doch dieses Geschenk gefällt auch dem Räuber Hotzenplotz, der das schöne Stück an sich reißt. Danach wird es spannend.Die Vorstellung dauert 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten gibt es nur an der Tageskasse (ab 30 Minuten vor Beginn); sie kosten für Kinder acht, für Erwachsene zehn Euro (Info 0177/520 11 51). Am Donnerstag, 26. Januar, ab 9 Uhr verlost die SRZ unter 09661/87 29 18 dreimal zwei Karten.