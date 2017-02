Kinderfasching nach wie vor der Hit

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

07.02.2017

Hoch her ging es am Sonntag im Kettelerhaus: Die Knappnesia veranstaltete ihren ersten Kinderfasching mit allem Drum und Dran. Die Kleinen waren begeistert dabei beim Brezl-Schnappen und sonstigen Spielen. Am Samstag, 11. Februar, geht es im Gasthaus Wagner, Großenfalz, in die zweite Kinderfaschings-Runde: Beginn ist 14 Uhr, Einlass 13 Uhr, Eintritt drei Euro. Es gibt wieder Tänze der FG-Garde und viele Spiele. Alle Kinder sind dazu willkommen. Bild: bmr