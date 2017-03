Freizeit Sulzbach-Rosenberg

01.03.2017

41

0 01.03.201741

Tränen und Bier flossen in Strömen, als die Knappnesia von ihrem verblichenen Prinzen Bastian I. Abschied nahm.

Die Faschingsgesellschaft feierte am Dienstagabend einen ausgelassenen Kehraus im Capitol. Die Musik spielte auf, doch plötzlich krachten drei Schüsse, und Bastian I. lag in seinem Blut. Während der feige Mörder namens Aschermittwoch die Flucht ergriff, tauschten die Narren ihre bunten Klamotten gegen schwarze Trauerkleidung. Der tote Prinz wurde in einem Sautrog an der Bühne aufgebahrt; Prinzessin Romina I. kniete schluchzend daneben.Trauerredner Christian Kellner rang um Worte, die den Schmerz der gebocksbeutelten Gemeinde ausdrückten. Bereits beim Amtsantritt vor 15 Wochen sei gemunkelt worden, dass Bastian I. das schwere Amt nicht überleben werde. Dennoch sei der Prinz von Ball zu Ball gezogen, war bei der Prunksitzung dabei, habe Frohsinn bei Kindern und Senioren verbreitet, sich ins Getümmel der Faschingszüge gestürzt. Unterstützt habe ihn der Hofstaat und die Garde.Schaut der Aschermittwoch zur Tür rein, müsse Prinz Fasching eben gehen. Schellnsechser und Schellnsiebener waren nichts für die Trauergemeinde, aber bei der Schellnsau klang ein Halleluja durchs Capitol.