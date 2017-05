Freizeit Sulzbach-Rosenberg

22.05.2017

9

0 22.05.2017

Im 90. Jahr seines Bestehens gewinnt die 17-jährige Jessica Kellner beim Schützenverein Immergrün Siebeneichen das Königsschießen. Sie ist damit die jüngste Schützenkönigin in der Vereinsgeschichte.

1927 gründeten die Männer einer bereits seit 1913 bestehenden Tischgesellschaft den Schützenverein Immergrün Siebeneichen und Umgebung. Zu seinem "Neunzigsten" lud der Verein deshalb bei der Königsproklamation auch zum Festessen ins Vereinslokal Kreiner ein. Beim Königsschießen bewies mit Jessica Kellner ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent die ruhigste Hand und errang die Königswürde mit einem 46-Teiler.Als Liesl des Vereins amtiert zukünftig Inge Weinhold, ihr Ergebnis war ein 247-Teiler. Als 1. Ritter fungiert Franziska Moritz, ihr zur Seite steht als 2. Ritter Claudia Aures. Insgesamt nahmen am Königsschießen 46 Schützen, darunter zwei Jugendschützen, teil. Bei der Glücksscheibe errang mit einem 62-Teiler Konrad Kohl den Sieg, gefolgt von Willibald Ebnet (75-Teiler) und Karl-Heinz Moritz (87-Teiler).Karl-Heinz Moritz erzielte auch mit 89 Ringen bei der Meisterscheibe das beste Ergebnis. Den 2. Platz belegte hier Renate Kellner mit 88 Ringen, gefolgt von Claudia Aures mit 86 Ringen. Erneut war es Karl-Heinz Moritz, der bei der Festscheibe mit einem 73-Teiler am besten schoss. Die Ränge 2 und 3 belegen hier Christian Donhauser (145-Teiler) und Wilhelm Flierl (146-Teiler). Für die Zusammenstellung der Sachpreise sorgte Vereinskassiererin Inge Weinhold.Den Pokal in der Schützenklasse sicherte sich Gerd Strobel mit einem 204-Teiler-Schuss. Vereinsmeisterin wurde Renate Kellner mit 1363 Ringen. Die Königswürde bei der Jugend errang Alexander Bittner. Ihn unterstützt als 1. Ritter Mike Bauer, der sich mit einem 332-Teiler auch den Jugendpokal sichern konnte. Die Jugendmeisterschaft holte ebenfalls Mike Bauer mit 74 Ringen, gefolgt von Alexander Bittner mit 60 Ringen. Bei der Jugendfestscheibe setzte sich wieder Alexander Bittner als bester Jugendschütze durch. In die Festveranstaltung einbezogen wurden auch die Ehrenmitglieder des Vereins. Erika Flierl, Wilhelm Flierl, Georg Klier, Konrad Kohl, Karl-Heinz Moritz, Helmut Seberak, Fritz Sörgel, Ernst Urbanski, Käthe Urbanski, Leonhard Vogl und Andreas Witzel wurde als Zeichen der Anerkennung ihrer Ehrenmitgliedschaft ein Präsent in Form eines guten Tropfens überreicht. Am 25. Mai ist Vatertagswanderung nach Aichazandt mit anschließendem Kaffeetrinken in Dietersberg (Treffpunkt 9.30 Uhr, Schützenhaus). 15. Juli Sternschießen und 6. bis 10. September Vereinsfahrt nach St. Michael im Lungau.

Zusammen mit 2. Bürgermeister Günter Koller ehrte Schützenmeister Helmut Miek langjährige Mitglieder im Oberpfälzer Schützenbund mit Ehrenzeichen und Urkunden. Mitglieder im OSB und auch im Schützenverein Immergrün Siebeneichen sind seit 25 Jahren Christian Donhauser und Matthias Hollederer.

Seit 40 Jahren hält Gerd Munker Verein und OSB die Treue. Hans Bohmann ist seit 50 Jahren dabei, und Georg Klier, Leonhard Vogl und Andreas Witzel können bereits auf 60 Jahre Mitgliedschaft zurück blicken. Die im Schützenverein verdienstvollen Mitglieder bekamen Urkunden und Ehrenzeichen: Willi Ebnet, Marleen Aures und Jessica Kellner das silberne Ehrenzeichen, Michaela Heldmann, Günther Kellner und Helmut Miek die silberne Verdienstnadel.Gudrun Gradl, Claudia Aures und Renate Kellner freuten sich über die goldene Verdienstnadel. Herbert Witzel, Rudi Munker und Elfriede Poppendörfer erhielten die Verdienstauszeichnung, Josef Gradl, Erika Strobel und Georg Donhauser die Verdienstauszeichnung am Band und Günther Aures nahm das Verdienstkreuz in Silber entgegen.