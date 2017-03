Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Bei herrlichem Frühlingswetter fanden viele Besucher am Sonntag den Weg zum Ostermarkt in der Krötenseeschule. Der Förderverein und der Elternbeirat luden rund 30 Aussteller ein. Durch den Kaffee- und Kuchenverkauf sowie die Standgebühren der Aussteller werden verschiedene Projekte, aber auch einzelne Schüler finanziell unterstützt. "Ohne diese tatkräftige Hilfe könnten einige Schüler nicht beim Skikurs mitmachen oder an anderen Schulfahrten teilnehmen", betonte Rektor Danninger und dankte den Hauptverantwortlichen Annita Aures vom Elternbeirat und Hildegard Zahn vom Förderverein. Neben Osterdekorationen gehörten sogenannte Insektenhotels, Nistkästen und Vogelhäuser ebenso zum Angebot der Aussteller wie selbst hergestellter Schmuck, Spielsachen und Produkte zur Körperpflege.

Wie bei jedem Markt in der Aula sorgte auch diesmal ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Tanzeinlagen für Unterhaltung der Gäste. Die Kinderturngruppe "dance & more for KIDZ" des SV Loderhof mit ihrer Leiterin Irina Leach und die Line-Dance-Gruppe aus Amberg bekamen tosenden Applaus.